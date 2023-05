Madrid, ¿por qué señaliza tan mal?

Madrid, capital de España y su Comunidad, no son un buen ejemplo de señalización de tráfico y deberían aprender algo del País Vasco.

Acudir de urgencia a cualquiera de los múltiples y excelentes hospitales que tenemos en la villa y corte y en la Comunidad (39) resulta casi imposible para un conductor que no quiera ir abducido por alguna de las aplicaciones de mapas de las tecnológicas rapiñadoras. Escasísimas o nulas señales de Hospital cuando se circula por las vías principales del casco urbano, excepto cuando ya tienes delante de tus ojos el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón, el Niño Jesús, San Rafael, La Princesa, Santa Cristina, La Paz, el Ramón y Cajal, el San Carlos, el Carlos III, La Fundación Jiménez Díaz, el Infanta Leonor, el Virgen de la Torre, Cruz Roja San José y Santa Adela, …Y lo mismo o más cuando viajas por las carreteras, autovías y autopistas que pueblan la Comunidad y quieres ir al Puerta de Hierro, al Infanta Sofía, al Infanta Cristina, al Infanta Elena, al del Tajo, al Rey Juan Carlos, al Hospital Madrid, al Universitario de Getafe, al Universitario de Fuenlabrada, al Universitario de Móstoles, al Universitario de Alcorcón, al Severo Ochoa, al Guadarrama, al Escorial, al Príncipe de Asturias, al del Henares, al de Torrejón, … Entonces es tarea ímproba porque son casuales o brillan por su ausencia las indicaciones y no hay nadie al que preguntar.

Y digo que las autoridades municipales y autonómicas madrileñas, y no digamos las directamente concernidas, deberían aprender algo del País Vasco porque allí, vayas por donde vayas: ciudad, carretera, autovía o autopista, tienes señalizado el Hospital más próximo y cuando vas de urgencia y no eres conductor de ambulancia o taxi puedes ir concentrado en la conducción y no mirando más a una pantallita que al tráfico y poniéndote en peligro tú y el resto de los que circulan. Y el País Vasco, criticable por algunas cosas de signo independentistas, es ejemplo en esto de la señalización bilingüe e internacional de los lugares importantes para el ciudadano, pasada ya la época nefasta en la que los radicales, intransigentes y paletos tachaban con pintura el texto en castellano de la señal.

Y volviendo a Madrid, cuando por fin llegas al Hospital que buscas no todos tienen señalizada las Urgencias en sus diferentes accesos y casi ninguno luce en los aparcamientos un plano con el perfil del Centro y la rotulación de sus distintas zonas y puertas peatonales. Un sin sentido.

Estas son las cosas, señoras y señores políticos, que hacen la vida más sencilla al ciudadano, al que se deben, marcan la diferencia y elevan el grado de desarrollo, convivencia y civismo de una comunidad. Tomen nota, inviertan un poquito del dinero del contribuyente en algo tan rentable y productivo, y presuman después con razón. Muchas gracias.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL