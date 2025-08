Los santos misóginos

El rezo que establece el rabbí Yehudá, nos aclara el pensamiento y cultura vigente en Israel, en tiempos de Jesucristo. Recomienda el rabino que, tres veces al día, hay que decir:

– Bendito sea Dios que no me ha hecho pagano.

– Bendito sea Dios que no me ha hecho mujer.

– Bendito sea Dios que no me ha hecho ignorante.

Jesucristo, tal y como nos cuenta el Evangelio, enaltece y dignifica a la mujer al mismo nivel que al hombre, y ello en una época donde la definición de machismo se queda corta, a la hora de definir el trato vejatorio y humillante que sufría ésta.

Pues bien, lejos de profundizar, potenciar y desarrollar esa parte dignificante de la mujer que inaugura el Evangelio, la doctrina de la Iglesia Católica vuelve a rebajar e incluso humillar, la condición femenina, al considerar a la fémina como fuente continua de pecado. ¿Fuerte? No; lo siguiente. Sigan leyendo y verán.

Como el movimiento se demuestra andando, comencemos por San Pablo: «La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio» … «Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión» … «Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia». [Iª Epístola a Timoteo 2: 8-15].

«Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón». [1 Corintios 1: .3–9].

Claro que, hay que decir en honor a la verdad y como exculpación a San Pablo por lo escrito en sus epístolas, que él no conoció personalmente a JESUCRISTO, y que el de Tarso no solo tocaba de oído, sino que, además, se le nota en sus escritos. También tiene la excusa de no haber leído los evangelios, ya que estos son posteriores o, como mucho, contemporáneos, a sus numerosas epístolas. Así vemos que lo redactado por el de Tarso está más en la línea del rabino Yehudá que, en consonancia, con el discurso terreno del Hijo de Dios hecho Hombre.

Para acabarlo de arreglar, San Agustín de Hipona, inspirado por el antiguo fariseo de Tarso, no quiere ser menos que su maestro y redondea la faena: «Nada es más poderoso para bajar el espíritu del hombre, que las caricias de una mujer, y las relaciones sexuales que forman parte del matrimonio».

Ranke-Heinemman, (teóloga católica alemana, formada en Oxford, Bonn, Basilea y Montpellier), nos ilustra sobre la interpretación sexista y misógina de Santo Tomás de Aquino, el cual, apoyándose en lo dicho por San Agustín de Hipona, (en su Primer Soliloquio), remata añadiendo más leña: «Nada arrastra hacia abajo tanto al espíritu del varón como las caricias de la mujer y los contactos corporales, sin los que un varón no puede poseer a su esposa» … «En ese sentido, la mujer es la seductora, maligna por definición, y el varón un pobre esclavo de sus resultados».

Para Santo Tomás “el placer sexual inhibe por completo el uso de la mente”, oprime la inteligencia, y absorbe el espíritu”. [Ahora entiendo cuando los padres escolapios nos decían que la masturbación producía ceguera]. Para Santo Tomás, el placer sexual es considerado un acto de impureza en sí mismo. Por tal razón, el placer tiene que ser compensado con penurias de la carne para lograr el equilibrio natural.

La doctrina tomista, siguiendo de cerca el pensamiento agustiniano, califica al acto sexual con términos tales como: “Suciedad” (immunditia), “mancha” (mácula), “repugnancia” (foeditas), “depravación” (turpitudo), «deshonra» (ignominia). Los únicos puros que estarían libres de este estigma serían los célibes que no han cedido a la pasión pecaminosa de la sexualidad; (como si el celibato fuese garantía de algo). Por esa razón Tomás de Aquino llega a señalar que «un matrimonio sin relaciones carnales es más santo», nuevamente señalando que la sexualidad es mala en esencia.

Pero veamos ahora cómo va degenerando la doctrina, hasta caer en una auténtica orgía misógina.

Para Tomás de Aquino, la mujer es la culpable de la expulsión del varón del Paraíso Original. El demonio no se dirige a Adán sino a Eva, porque ella es “la parte inferior de la primera pareja humana”, lo que implica suponer que “el varón no sería tan crédulo y que se le podía engañar más fácilmente, mediante la condescendencia frente al error ajeno”. De ahí viene la tradición de culpabilización de la mujer y la justificación procesal de por qué el sexo femenino debe pagar el daño hecho a la «parte superior de la humanidad (el varón)».

Santo Tomás, plagiando a Aristóteles, califica a la mujer como “un varón fallido”. De acuerdo a la estructura aristotélica, que califica al varón como agente “activo” y la mujer como “pasivo”. Este hecho le da al varón mayor valor, puesto que como dice San Agustín “lo activo es más valioso que lo pasivo”, algo que el de Aquino califica como una idea totalmente “acertada”. El de Aquino jaleando al de Hipona; eso es deportividad.

Y sigue Santo Tomás imparable: «Esta idea explicaría la procreación. Mientras el varón procrea, la mujer concibe, es decir, él aporta y ella recibe. El semen es considerado el único elemento activo de la procreación». A continuación, nos aclara que la mujer únicamente “está destinada a la procreación”, no sirve para nada más. Su única razón de ser es, procrear, para todo lo demás, “un varón es mejor ayuda para el varón”. Por esa razón Tomás enseña que “hay que amar más al padre que a la madre, porque él es el principio activo de la procreación, mientras que la madre es el pasivo”. ¡Qué fuerte!

La dignificación que da Jesucristo a la mujer, y que podemos leer en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, es aplastado con posterioridad por toda una doctrina misógina, injusta y cavernaria, que nace inspirada en Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, y Tomás de Aquino, y es precisamente de estos “santos”, de donde han venido bebiendo desde hace siglos todas las generaciones de sacerdotes que han salido de los seminarios; sacerdotes que luego fueron obispos; obispos que fueron cardenales; cardenales que fueron papas.

NOTA: Que nadie se confunda tomándome el número cambiado, encuadrándome en colectivos que, no solo, nunca he estado, sino que además me producen urticaria.

Simplemente soy un libre pensador, cristiano hasta los tuétanos; blanco, heterosexual, que se viste por los pies cada mañana, y para el que, el machismo, el feminismo, la misoginia, y la homofobia, son parte de una misma infecta ralea.

