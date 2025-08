Jesús Romero: «Hurto de una obra en la exposición Arte por Gaza. Por una ciudadanía crítica, empática y sin miedo»

Cuando Fernando Barredo, director y gerente del Círculo de Arte de Toledo, nos invitó públicamente a colaborar en la muestra de carácter participativo, y solidario, “Retablo de Gaza”, mediante cualquier forma de manifestación plástica, poética…contra la guerra y sus consecuencias sobre la población civil, y en favor del pueblo gazatí oprimido y masacrado, no dudé en participar; y la verdad, casi sin necesidad de esforzarme demasiado surgió esta forma de expresar lo que pienso al respecto, por no entrar en sentimientos más profundos. Mi total indignación y repulsa hacia este líder envilecido e irracional (Benjamín Netanyahu), aunque desgraciadamente sobran (líderes así) en el escenario sociopolítico actual.

Y mi total rechazo también a esta parte de la sociedad radicalizada que no respeta la libertad de expresión y que ha sido capaz de hurtar el pasado día 16 de junio mi trabajo. El autor de la obra que fue robada en Gaza en 2015 fue el crítico artista urbano Banksy, originario de Reino Unido. Sus murales en Gaza, creados para llamar la atención sobre las consecuencias del conflicto, se hicieron mundialmente famosos. Hace unas semanas la obra que fue hurtada violentamente, y que las cámaras han reconocido a sus autores, es la del que se dirige a ustedes, Jesús Romero, médico y un humilde artista plástico toledano.

A todo esto, ¿qué papel debe jugar la Cultura?, nos interpeló el pensador y humanista José Luis Sampedro. Es admitido que la cultura nos permite mejorar la percepción de las cosas, y lo normal es que se traduzca en formar mejores personas y más libres. Sin embargo, no siempre es cierto cuando se impone el dogmatismo y la ceguera secundaria a múltiples razones. Éstas dejan una impronta en la libertad de pensamiento, que es un requisito previo y necesario para que la libertad de expresión se materialice. Es necesaria la siguiente ecuación: conocimiento más libertad de pensamiento da lugar a la libertad de expresión.

Por tanto, el pilar fundamental ha de ser la cultura, el conocimiento a lo que agrego la defensa de las emociones como base de la justicia. Me explico; emociones como la empatía, compasión, el amor o la indignación justa juegan un rol muy importante en la construcción de una sociedad más ética, tal como nos anima la filósofa norteamericana Martha Nussbaum (Premio Príncipe de Asturias y Kioto).

Daniel Innireraty señala que la democracia necesita de buenos ciudadanos con capacidad de razonar, pero ésta no es capaz de formar estos ciudadanos. Nuestra sociedad favorece la generalización de unos ciudadanos teledirigidos con mucha información, aunque ésta no sea la más adecuada ni contrastada. A veces, como señala El Roto, “Yo busco mucha información, para justificar mis prejuicios”. Una información dirigida, y sesgada, que aún conscientes de que no es cierta le otorgamos credulidad (la postverdad). “Sé que esto no es verdad, pero no me importa mucho…”. La verdad parece haber perdido toda la importancia. Y cada uno elige los hechos que quiere y que abalan sus ideas, aunque sabemos que también hay otros hechos y circunstancias. La verdad como un artículo más de consumo donde cualquiera puede escoger y “tener su verdad”. Siempre encontraremos en el mercado de las opiniones algunas con las que identificarnos y que refuercen nuestra verdad (sesgo de confirmación).

Hanna Arendt hace décadas nos puso en alerta de un problema, hoy realidad: la mentira y sus consecuencias. Con Los orígenes del totalitarismo afirma que el sujeto ideal para el poder no es el totalitario, el nazi, o el comunista convencido, sino aquel para el que la distinción entre hechos y ficción, lo verdadero y lo falso ya no existe. “Mentir constantemente no tiene como objetivo que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Así, un pueblo … Está sometido sin quererlo al imperio de la mentira y puedes hacer con gente así lo que quieras”. Estamos hablando de algo muy necesario: la objetividad de los valores.

Por este motivo debemos huir de las fake news, de la información sesgada y poco contrastada, y/o de una visión de túnel a la que la sociedad se encuentra abocada si, cada vez más, se informa a través de las redes sociales o de determinadas fuentes donde no se exponen diferentes puntos de vista (cámaras de eco). Unamuno manifestó que viajando se curaban algunas enfermedades de juventud. Y tener claro que La VERDAD absoluta no existe, huye de los que la proclaman, nos enseñó uno de los más importantes filósofos de la Ciencia, Karl Popper. Debemos huir de aquellos que lo tienen todo claro e intentan imponer sus certezas. “Aunque podrían ser mucho más inteligentes que nosotros, lo más probable es que sean un peligro público, y unos verdaderos ignorantes” (Popper). Y continúa: “las certezas sin críticas son como un castillo construido sobre arena”.

La educación y formación ulterior no debe limitarse a ciertos conocimientos y normas, sino que debe de hacernos dudar, hacernos preguntas (“La forma suprema del saber es la pregunta”, Martin Heidegger). Esto nos ayudará a crear un pensamiento crítico (libertad de pensamiento), y a partir de aquí, la libertad de expresión y llegar a la toma de decisiones por uno mismo.

Para Carl Sagan era necesario un pensamiento crítico y escepticismo como un escudo frente al engaño, y en su artículo La carga del escepticismo insiste en la dificultad de mantener una actitud escéptica y crítica, al mismo tiempo que una disposición suficientemente abierta a la asimilación de nuevas ideas.

“El progreso humano depende de nuestra disposición a cuestionarnos todo”, de nuevo K. Popper.

El filósofo existencialista y humanista Nietszche nos anima a salir de ese instinto de rebaño al que con frecuencia recurrimos para sentir el abrigo de la masa, y nos insta a practicar algo muy importante, la valentía. Uno ejerce la valentía cuando está dispuesto a decepcionar a los suyos, a los propios. Aunque en el ámbito del pensamiento no es adecuado referirse a los propios, ni a bandos, pero quien lo tenga no debe abandonar jamás la posibilidad y la tentación tan seductora de ser capaz de decepcionar a quienes nos consideren uno de sus leales. La experiencia me ha demostrado que cuando resultamos incómodos tanto a los hunos, como a los hotros (en palabras de don Miguel de Unamuno) quizá nos estemos aproximando a esa ansiada búsqueda de la Verdad. Así le debió suceder a nuestro filósofo. En realidad la construcción de su pensamiento no cambió tanto, cambiaron las circunstancias…

La circunstancias nos obligan a adaptarnos; es un signo de inteligencia y un rechazo al fanatismo del tipo que sea. Podríamos poner como ejemplos otros intelectuales como Hannah Arendt, George Orwell, faros de la sociedad (Ortega) íntegros e independientes. Es posible, que con el pasado siglo: el siglo de la mujer y de los intelectuales, con la muerte del filósofo existencialista Sartre murieran los intelectuales. Entendiendo como tal aquel individuo conformador de la opinión pública. Individuos leales a la idea de libertad auténtica, insobornables y no sometidos a las directrices que marcan los grupos, y estoy pensando en el precio tan caro que debieron pagar Unamuno o Albert Camus. Ese intelectual que habla y sabe de casi todo ha desaparecido hacia otros intelectuales menos universales y más especializados. Amelia Valcárcel, recién galardonada, ha afirmado que hoy el intelectual completo no es verosímil y que las ciencias deben hacer el esfuerzo de conocer a las humanidades para poner freno a los desastres que estamos viviendo (y viceversa), pues las culturas técnicas reparan determinados desastres provocando otros nuevos. Abracemos la Tercera Cultura.

Después de todas estas reflexiones a hombros de gigantes (Newton), siento que tenemos la obligación de denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, y el gran acto de irresponsabilidad que supone para acariciar la difícil paz mundial. Una población civil inocente, en especial niños, enfermos y ancianos. Hay situaciones como la Defensa de los Derechos Humanos o la denuncia de prácticas crueles que exigen posiciones vehementes y radicales. Esta es la razón de ser de la pieza hurtada.

Desde esta premisa no nos olvidemos tampoco de la falta de libertad y del cumplimiento de los Derechos Humanos que sufren las mujeres en demasiados lugares y regiones distribuidos por todo el planeta: el grave retroceso en Afganistán desde que los talibanes se hacen con el poder en 2021; en Arabia Saudí las mujeres requieren del permiso de un tutor masculino para muchos aspectos legales; en Irán, el código de vestimenta obligatorio (hiyab), con castigos severos por desobedecer y otras supresiones de derechos; en Somalia, Sudán, Mauritania, Yemen y/o en zonas tribales de Pakistán con matrimonios forzados e infantiles, mutilación genital femenina, crímenes de honor, violencia doméstica con total impunidad…Violaciones de familiares menores con total impunidad en Kenia y tantos otros estados (comunicación personal).

Denunciemos también la mentira institucionalizada e impune, o la infame corrupción pasada y presente que estamos viviendo, o la nefasta gestión de la Dana donde aún estamos esperando conocer con detalle y precisión lo sucedido en esas horas previas al desastre, para exigir las dimisiones que en justicia el pueblo está reclamando, así como las ayudas materiales que correspondan. En definitiva, proponernos una sociedad más justa y el derecho de toda la sociedad a una vida digna y sabrosa, como dicen los pueblos del sufrido Cono Sur americano.

Para ir finalizando, legitimizar estas atrocidades por, o en base a una terrible provocación (intencionada) inicial, cosificando un colectivo por su raza o religión, es actuar de la misma forma que procedieron los nazis con el pueblo judío. En esencia este era el mensaje de la obra hurtada recientemente en el Círculo de Arte toledano.

El popular Círculo de Arte de Toledo es un centro cultural comprometido que defiende la libertad de expresión desde una visión ética, humanista y transformadora, muy ligada al arte como herramienta de cambio social. Personalmente así lo creo: convertir el arte en denuncia. Y ha querido sumarse a denunciar este genocidio mediante el Retablo de Gaza, donde todos hemos sido silenciados por unos individuos/as mediante el obsceno gesto de ser hurtada una de sus obras, y que espero rindan cuentas ante la justicia.

Para ellos especialmente van dirigidas estas palabras escritas y la reflexión de Walter Benjamín, “todo documento de cultura es un documento de barbarie. El artista debe estar atento a su propio entorno y no solo debe contribuir al disfrute estético, sino también a la comprensión de las tensiones que subyacen a toda creación artística”.