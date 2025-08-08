Ramiro Grau Morancho: «En España abundan los hideputas (a propósito de Google y las valoraciones profesionales)»

Algunos hideputas me han puesto a parir en Google, en ese recuadro que sale a la derecha, poniendo mi nombre en Internet, y accediendo a Google, y que supongo ha sido diseñado y publicado por esa empresa, pues yo nunca he contratado publicidad alguna con ellos, y no será porque no me den la tabarra periódicamente…

Casi todos los comentarios son de hace 3 semanas, “casualmente” después de mi artículo sobre la proyectada huelga feminista, contra la familia y el matrimonio, por lo que supongo proceden de ese tipo de personas, o simpatizantes suyos.

También hay alguno de hace unos dos meses, en que escribí varios artículos en contra del separatismo catalán, e incluso una pregunta al respecto, aprovechando la visibilidad y la plataforma publicitaria gratuita –para ellos-, que supone Google.

Como el sistema informático permite valorarte de 1 a 5, la mayoría me han valorado con lo mínimo posible, el 1, dando una penosa imagen de mí como Abogado, lo que es totalmente falso, en primer lugar porque esas personas no han sido clientes míos, ni he tenido ninguna relación con ellos. Ni siquiera les conozco.

Me parece muy lamentable y penoso que personas que lean un artículo mío, un libro o hayan oído unas supuestas declaraciones en televisión, totalmente tergiversadas, y sacando palabras y frases de su contexto, desvirtuando totalmente el mensaje que pretendía

emitir, se permitan el lujo de ponerte a parir como profesional, que es precisamente con lo que te ganas la vida…

Creo es un atentado al Estado de Derecho, pues supone una intromisión falsaria en el prestigio de los demás, y estoy estudiando la viabilidad de emprender acciones legales contra Google, o contra todos y cada uno de ellos, bien por la vía civil, o incluso por la penal, ante la evidente falsedad que supone atribuirse la condición de cliente de un profesional al que no se conoce de nada, ni nunca se han solicitado u obtenido sus servicios. –