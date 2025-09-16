Sebastián Urbina: «Sentirse solo y vacío»

Zverev: «Me siento más solo y vacío que nunca».

¿Quién es Zverev? En 2018, logró alzarse con el trofeo del ATP Finals. Además, ha ganado siete Masters 1000 , ha sido finalista del Abierto de Estados Unidos en 2020, del Abierto de Francia en 2024, y del Abierto de Australia en 2025. Su ranking más alto a nivel individual ha sido el puesto N°2, conseguido el 13 de junio de 2022. Y ahora mismo se consagra como N°3 del mundo en el ATP Ranking.

En resumen, un joven bien parecido, menor de treinta años, con altos ingresos económicos, en la élite del tenis mundial, hospedándose en hoteles de lujo, recibiendo aplausos y solicitudes de autógrafos, etcétera.

Pues bien, este ser humano se siente ‘solo y vacío’.

Una respuesta es que esto no es nuevo. Siempre ha habido problemas mentales y por eso hay médicos psiquiatras. De modo que lo que tiene que hacer Zverev es acudir a la consulta de un psiquiatra y le dejará como nuevo.

Probablemente es lo que sucede en un número indeterminado de casos, pero ¿siempre es así?

En ‘First Days’ una soltera de 19 años explica su mayor deseo sexual: «Voy a crear un templo para que vengan mis amantes a hacer el acto».

Hay, al menos, dos cuestiones relevantes. En primer lugar, no le da vergüenza decir en público lo que acabo de escribir. El que no le de vergüenza decirlo en público indica algo, no solamente de ella sino, también, de la sociedad en que vive. ¿Y qué es ese ‘algo’?

Mi impresión es que la sociedad en que vive- la española, aunque no creo que sea excepción- acepta como algo normal lo que ha dicho la joven. Si esto es así, tiene que ver con el relativismo. O sea, dado que no hay nada que sea bueno o malo, todo es relativo. Es bueno si me gusta. Por eso puede decir, tan tranquila, que su objetivo vital/sexual es construir un templo para follar.

Supongamos que otra joven –médico- diga que su objetivo, entre otros, es dedicar un día a la semana para atender, gratuitamente, a los enfermos que no tienen asistencia médica. Se trataría- si no estoy equivocado- de dos opciones que buena parte de la sociedad consideraría iguales. Iguales en el sentido de que tan respetable es una opción como la otra. Es lo que les gusta.

Si esto es así, y esta actitud relativista es generalizada, se entiende mejor que haya casos de ‘soledad y vacío’.

Para empezar, nos podemos preguntar ¿qué da sentido a mi vida? ¿De verdad da igual construir un templo para follar, que atender gratuitamente a enfermos sin seguro? ¿Cualquier cosa da sentido a mi vida? ¿Basta que me guste?

Si todo es relativo, todo da igual. Sin embargo, yo no creo que todo sea igual. La democracia, por ejemplo, no es igual que el nazismo, el comunismo y el fascismo. Tratar bien a la gente, no es igual que tratarla mal. Hay cosas que están bien y otras mal, aunque siempre habrá casos fronterizos que nos obligarán a una labor de argumentación y justificación.

Y con eso vuelvo a Zverev. Tener de todo, materialmente hablando, no siempre es una garantía. ¡He comido diez gambas y no me siento feliz! ¡Comeré veinte! Y con el follaje, igual. No suele bastar. ¿Por qué?

No es necesario ser creyente y recordar el Evangelio de San Mateo 4:4, donde Jesús usa esta expresión (‘no sólo de pan vive el hombre’) para responder a la tentación del diablo en el desierto.

Incluso sin tener sentimientos religiosos, se entiende- espero- que la vida material puede ser insuficiente para dar sentido a la vida. Tal vez por eso, Zverev- teniéndolo todo- materialmente hablando- se siente ‘más solo y vacío que nunca’.

Y si Zverev no es una excepción, se convierte en un problema socialmente importante. Significa que, tal vez, una parte de la sociedad también se siente sola y vacía. Lo que la hace más vulnerable al desánimo, la depresión, las drogas y los demagogos de toda laya.

Tal vez por eso, hay muchas personas que ven, con indolencia y distanciamiento, la demolición de la democracia y de España. ¿A quién beneficia que haya millones de pasotas y de violentos? Recuerden lo que dijo (2008) el presidente Zapatero al periodista Gabilondo: ‘Nos conviene que haya tensión’. Ahora, el presidente Sánchez aplaude la violencia callejera de los amigos del grupo terrorista Hamás, boicoteando la Vuelta Ciclista a España.

Estos ambientes violentos y pasotas favorecen a los peores, Sánchez y su tropa. Afortunadamente, los ciudadanos responsables y decentes no votan a esta chusma corrupta y sin escrúpulos.