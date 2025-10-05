Canalla y ladrón compulsivo; mentiroso y estafador habitual

El otro Pedro

Y un vulgar asesino a sangre fría

Crimen y castigo de Dostoyevski
Crimen y castigo de Dostoyevski. PD
EEl poeta francés Pierre François Lacenaire (1800-1836) fue condenado a muerte en la guillotina.

El mismo día de su ejecución, el lunes 9 de enero de 1836, cuando caminaba hacia el cadalso, miró al cielo y dijo: ´Vaya, esta semana empieza mal´.

Como poeta me gustaría decir que Lacenaire fue un mártir glorioso que entregó su vida como postrero acto, tras una existencia dedicada a la defensa de la verdad y la justicia; pero no puedo decirlo, porque mentiría.

Lacenaire, personaje sobre quien Dostoyevski se inspiró a la hora de escribir su novela ´Crimen y Castigo´, ya desde bien jovencito apuntaba maneras, engañando y desplumando a sus amigos.

Fue un jugador tramposo como pocos. Hábil chantajista; falsificador de todo aquello que pudiese tener valor; canalla y ladrón compulsivo; mentiroso y estafador habitual; y un vulgar asesino a sangre fría; aunque eso sí, divertido y gracioso como él solo.

Lo cierto es que, a Pierre, Pedro, en español, más de un partido político se lo hubiera rifado para incorporarlo, aquí y ahora, en sus listas electorales. A lo mejor va y resulta que la reencarnación y los universos paralelos, existen.

A Pedro no le gustaban los lunes, al igual que al cantante de ´Boomtown Rats´ que, en 2025, siguen sin gustarle.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

