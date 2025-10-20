José Manuel García Albarrán: "Spain... where is Spain?"

«España… ¿dónde está España?… ¿estáis trabajando con él con respecto al PIB? le dijo Donald Trump a un irrelevante y sonriente Pedro Sánchez, haciendo el gesto de buscarle entre los asistentes; aunque previamente le había saludado con ‘aparente cordialidad’, y refiriéndose sin duda al aumento al 5% del presupuesto en política de defensa que Sánchez (por presiones de sus socios) rechazó como socio de la OTAN.

Esto ocurrió durante el discurso que protagonizó en los actos celebrados bajo el epígrafe de “Cumbre de la Paz”en la ciudad de Sharm el-Sheij (Egipto) con objeto de la firma entre Israel y Hamás, firma en donde curiosamente no estaban presentes los implicados, siendo liderada, representada y ejecutada materialmente por Donald Trump -EE UU- y los representantes de Qatar, Egipto y Turquía.

Aunque es patente el acuerdo previo en cuanto al alto el fuego por parte de Israel y la liberación de 2.000 presos ‘palestinos’ a cambio de que Hamás liberase a 20 de los secuestrados vivos y entregase los cuerpos de los fallecidos en cautiverio, no deja de ser ‘chocante’ que los dos gobiernos implicados en esta guerra no estén presentes ni firmen ‘ellos’ el acuerdo de paz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido excluido de la cumbre VIP organizada de urgencia en Stharm el-Sheij (Egipto) para abordar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Sánchez, arrinconado y en un papel testimonial, quedó fuera de este núcleo decisorio pese a haber recibido —in extremis- y como ‘último invitado’ la citación a la cumbre del pasado fin de semana.

¿Para qué fue? Para hacerse la foto con Trump y que le sacara los colores poniendo en entredicho el nombre de España.

¿Cuánto nos ha costado este nuevo desplazamiento inútil y caprichoso?

Pues para que se hagan una idea…el avión de la Fuerza Aérea Española -Airbus 310- en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, incluido el ministro de Asuntos Exteriores -Albares- tenia como límite para volver las 21,00 h. (horas reglamentarias de la tripulación)

Debido al retraso, tuvo que aplazar la vuelta a las 23.00 h. y lo hizo en el Falcon 900, que siempre ‘acompaña’ al Airbus, para poder cubrir cualquier incidencia. ¿¡!?

Pues bien… teniendo en cuenta el consumo de queroseno (Jet fuel) de ambos y las 4,5 horas de vuelo Madrid a Tel Aviv (18 h. de vuelo ida y vuelta entre ambos)) y que el A 310 consume 3.250-3.500 litros/hora de vuelo y el -Falcom 900- consume 1.041 litros/ hora de vuelo a ¡2,5 euros/litro de Jet Fuel!

¡Pues hagan la cuenta!

Casi 100.000 euros y más de 30 toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera que en este caso, al parecer, creen justificadas los falsos defensores del “cambio climático”, del “calentamiento global” del “agujero de ozono” y otras monsergas.

Hay un ejemplo más claro y comprensible aún… ¡Una hora de vuelo en el Falcom gasta el mismo combustible que el vehículo diésel de cualquier ciudadano en un año!

Pero no podemos ya casi circular con estos vehículos.

Después de este ‘exitoso’ y ‘representativo’ viaje según el ministro Albares que, por el mismo precio, acompañó a su Jefe al que “como no podía ser de otra manera” alabó, resaltando la ‘importancia’ de su presencia en un acto del que se permite ‘sacar pecho’ y le hace corresponsable de su éxito… ¡Madre mía!

Mientras tanto y volviendo a la triste realidad de este País, los juzgados echan humo con ‘el mal llamado’ caso Koldo -el administrador y fiel escudero de Ábalos, Celdrán y Cía.- no obstante llama la atención como el juez del TS, tras el intento de tomarle el pelo Ábalos al presentarse sin su abogado y negarse a declarar, califica su situación como ‘algo inaudito’ por seguir ocupando un escaño como diputado sin que se le haya cesado ni haya dimitido, ya que “los indicios de graves delitos son tan consistentes” añade que “no existe sospecha de que pueda huir” por lo que no decreta la prisión preventiva.

¿Alguno de ustedes ha manejado 90.000 euros en metálico a parte de su sueldo?

¿Puede un ciudadano normal pagar en metálico más de 1.000 euros según ley?

Y otro que se ha sentado de nuevo ante el Juez es el aparente ‘cabecilla’ de la trama, un tal Koldo -distribuidor y donante de “cajas de folios, chistorras, soles, lechugas, etc., etc.- de las que me ahorro la explicación por ser ya harto conocidas.

Pues tras su “no declaración” el juez tampoco decreta prisión provisional por no existir ya riesgo de “destrucción de pruebas” y estimar un “bajo riesgo de fuga” aunque dice “puede tener dinero oculto” y ‘relaciones en otros países’.

¿Esto no sería suficiente para que cualquier ciudadano de a pie hubiéramos pasado directamente a ‘chirona’?

Aunque no se sabe que pensar cuando Sánchez hace 24 horas volvió a repetir en el Congreso que “este es uno de los gobiernos más ‘decentes’, más ‘estables’ y más ‘eficaces’ de Europa”.

Pues habrá que repasar el diccionario de la RAE:

*Decente: Honesto, Justo, Integro.

¿Juzguen ustedes mismos?

*Estable: Firme, constante y sin peligro de cambiar, caer o desaparecer.

¿Sigan juzgando?

*Eficaz: Tener la capacidad de lograr el resultado deseado o alcanzar un objetivo.

Pues… si llevar 3 años sin consenso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado es ‘lograr el resultado deseado’ o ‘alcanzar el objetivo’, habrá que decirle al Presidente que otra vez emplee ante la Cámara otros vocablos que definan mejor y más verazmente la gestión de su Gobierno.

Y una recomendación, si me la permite, Sr. Sanchez… No saque pecho con los datos del FMI porque la deuda de más de

1,6 billones de euros, el 25% de paro juvenil (frente al 14,4% en Europa) y los 12,5 millones de familias en riesgo de exclusión, con el 33% de niños en riesgo de pobreza, creo que hacen imposible estar orgulloso del derrotero al que ha abocado a nuestro País… a España.

Suerte a todos… los que se la merezcan.