José Manuel García Albarrán: «La Justicia ‘invertida’»

Themis… Diosa griega de la Justicia, el Orden y la Ley divina, es representada portando una balanza, una espada y una venda en los ojos que simbolizan…

Balanza: La equidad y la proporcionalidad, equilibrando los pesos de la culpa y el castigo.

Espada: La capacidad de la justicia para imponer decisiones haciendo cumplir el orden y separar el bien del mal.

Venda: La imparcialidad y la ecuanimidad de la justicia, que ‘juzga a todos por igual’ sin importar su estatus.

Según la mitología griega se la consideraba la personificación del orden y las buenas costumbres, y a menudo se sentaba junto al dios Zeus para darle consejos sobre la justicia.

Pues como se dice ahora, la Diosa Themis, estaría ‘ojiplática’ y ‘alucinaría en colores’ viendo lo que ocurre con la justicia en España.

Alucinante, sorprendente, vergonzante e inédita ha sido la imagen del Fiscal General del Estado -García Ortiz- sentado en el banquillo de los acusados, tras permanecer durante los 5 días previos en la mesa presidencial del Tribunal Supremo (junto a sus fiscales afines) haciendo gala de su cargo, al que se negó a renunciar tras su imputación y con la toga puesta luciendo sus exuberantes y vistosas ‘puñetas’ ostentativas de su rango judicial.

Como si de un actor se tratase al ser llamado por el Magistrado del Supremo para declarar… allí mismo se despojó de la toga y la dejó en el respaldo de su asiento al que, sin duda, pensaba volver victorioso tras las declaraciones, de clara intención exculpatoria, de periodistas de medios tan ‘imparciales’ y ‘libres de toda sospecha’ como la SER, el País, la Sexta y algunos más, que amparándose en el ‘secreto profesional’ unos y otros afirmando que ya conocían el contenido del documento de marras antes de la supuesta filtración desde ‘órganos superiores’, documento referente a la situación con Hacienda del empresario -González Amador- pareja de -Díaz Ayuso- Presidenta de la C.A. de Madrid y como todos ustedes saben, causante de todo este impresentable embrollo judicial.

Como ya es costumbre en todos los encausados, investigados o imputados pertenecientes a este Gobierno, hizo uso de su derecho a ‘no contestar a las preguntas de la acusación’… y se ‘fumó un puro’ declarándose inocente.

Otra cosa fue cuando les tocó el turno para declarar a los once miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aquí ya más de uno se empezó a poner nervioso y aumentaron los cuchicheos y falta de respeto a los declarantes provenientes de algunos fiscales afines y del propio encausado que no dejaba de ‘poner caritas’

Quedó claro que -García Ortiz- el mismo día que fue imputado por el Supremo procedió al borrado de Whassap en su teléfono móvil, al borrado de todos los correos electrónicos y por si fuera poco a la ‘destrucción material’ de dicho aparato, estrenando inmediatamente otro ¿Por qué?

La explicación es que “contenían información confidencial de temas muy sensibles y podían revelar datos personales de carácter profesional protegidos por la Ley”

La verdad es que cuando el Presidente del Gobierno y las ministras, ministros y ministre se han pronunciado sobre su inocencia, estando ya encausado y sentado en el banquillo por orden del Tribunal Supremo, han provocado sin pudor y literalmente la invasión de uno de los tres poderes inviolables del Estado -el Poder Judicial- ¿Qué podemos esperar?

Aunque yo creo que en el ánimo del pueblo, en general, existe una duda razonable, por no decir una clara sospecha basada en su actuación, de la culpabilidad de la máxima figura de esta fiscalía cuyo Jefe ya nos quedó claro quién era… ¿No?

Y la Fiscalía de quien depende… ehh… ¡Pues eso!

Y aquí vendrían a colación las palabras que dijo Julio Cesar cuando se divorció de su esposa Pompeya… “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo”

¡Pues eso!

La sensación que tenemos, al menos una gran parte de los ciudadanos españoles, es que el Estado de Derecho se está tambaleando y una vez que se deja de creer en la equidad, en la honradez y en la justicia es difícil recuperar la fe y haría falta un cambio drástico que nos demostrara que los tribunales sirven para aplicar justicia sin estar sometidos o influenciados por las ideologías del gobierno de turno y que los abogados, jueces, fiscales y magistrados en general fuesen elegidos por sus méritos y por llevar a sus espaldas una carrera judicial intachable sin amaneramientos visibles o invisibles ideológicos.

Últimamente estamos tan mal acostumbrados a que ante las imputaciones a cargos de la política o familiares cercanos no haya ceses inmediatos, se prodiguen las negaciones a declarar, incomparecencias a citaciones y un abanico de incongruencias que dudo mucho pudiésemos llevar a cabo los ciudadanos de a pie.

Y finalizo con las palabras que le ha dirigido al Sr. Sánchez en el Congreso la portavoz de JUNTS -Mirian Junqueras- “… porque es usted un ‘cínico e hipócrita’ y esto se ha acabado”.

Sentimos vergüenza ajena por su respuesta y no creo que su entorno esté orgulloso de su ‘lastimosa respuesta’ diciendo que “yo no la he insultado nunca” con voz atiplada y una especie de gimoteo.

Aunque con la abstención de su partido han ‘celebrado’ otra futura ruina del País, al programar el cierre progresivo de las centrales nucleares que, no sólo nos proveen de energía propia, sino que aseguran un suministro eléctrico estable, generan miles de puestos de trabajo y riqueza en las regiones donde se encuentran.

Suerte a todos… los que se la merezcan