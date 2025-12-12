Carlos Uriarte: «Azerbaiyán, recuerda su pasado mirando al Futuro: Potencia Media, Estabilizador Regional y Socio de Europa»

Heydar Alíyev falleció el 12 de diciembre de 2003 en Cleveland, este año se conmemora el 22º aniversario de su fallecimiento. Hoy la historia lo recuerda como el padre del moderno Azerbaiyán. Supo guiar al país con inteligencia, primando garantizar la soberanía de este y la liberalización de los territorios ocupados, desarrollando una política exterior de enfoque equilibrado y una política energética acertada. Hitos históricos como el Contrato del Siglo”, la construcción del oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan (BTC) y los gaseoductos TANAP (Transanatólico) y TAP (Transadriático), en el marco de asociaciones energéticas entre Azerbaiyán con empresas occidentales. Lideró el país en una etapa difícil y sentó con éxito las bases del nuevo Azerbaiyán.

Hoy Azerbaiyán camina con voluntad firme hacia una paz duradera y se ha convertido en actor clave en el proceso de normalización en la región y continúa desplegando una activa influencia regional como potencia media. El país desde 2020, se encuentra especialmente fortalecido por la recuperación de su soberanía e integridad territorial. La Cumbre de Paz de Washington celebrada el 8 de agosto, así como la firma de la Declaración Conjunta Tripartita y otros documentos importantes se encuentran en la actualidad en fase de implementación. Se ha completado el cierre de las estructuras del Proceso de Minsk de la OSCE, lo que significa, el reconocimiento internacional de la nueva realidad posconflicto en la región. Muy importantes serán las elecciones parlamentarias en Armenia que están previstas para el 7 de junio de 2026. Después de celebradas está previsto que se organice un referéndum de reforma constitucional que permitiría redefinir la organización del Estado, incluyendo posiblemente modificaciones relevantes para la gobernabilidad, la estructura institucional o que contribuyan a la consecución de la paz con Azerbaiyán.

Así mismo, Azerbaiyán viene desarrollando una política económica energética eficaz en hidrocarburos, donde el país se ha transformado en un centro de conexión en las rutas energéticas y de transporte entre Asia Central, las regiones del Caspio y el Mar Negro. Azerbaiyán desempeña un papel fundamental en las interconexiones logísticas, energéticas y de transporte entre la región centroasiática, el Cáucaso Sur, Oriente Medio y Europa. En este sentido, los principales corredores energéticos entre Asia Central y Europa a través de Azerbaiyán son el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC); el gaseoducto del Cáucaso Sur (SCP / BTE), esto es, Bakú-Tiflis-Erzurum; el corredor Sur de Gas (SGC), estos son, un conjunto de gaseoductos estratégicos que llevan gas azerbaiyano a Europa: el SCP (Azerbaiyán-Georgia-Turquía), el TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) y el TAP (Trans Adriatic Pipeline, que cruza Turquía-Grecia-Albania-Italia). También, se encuentra en estudio interconectar gas centroasiático (especialmente de Turkmenistán) a través del posible Gaseoducto Transcaspiano (TCP). Todo esto supone una clara alternativa al gas ruso.

Además, por su posición geográfica, Azerbaiyán se encuentra en el cruce de Eurasia, y es un enlace estratégico en la conectividad euroasiática, lo que está provocando una mayor cooperación con Europa a través de corredores tradicionales y de energía verde. Esto es consecuencia de la existencia de corredores de transporte entre Asia Central y Europa que pasan por Azerbaiyán, lo que le convierte al país en un centro logístico esencial en estas rutas con los países europeos: el Corredor Medio (Trans-Caspian International Transport Route, TITR), que supone una ruta estratégica para el comercio entre China y Europa (China-Kazajistán-Mar Caspio-Azerbaiyán-Georgia-Turquía-Europa). Contribuye a sortear la ruta rusa y es más rápida que la ruta marítima tradicional que pasa por Suez; el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars (BTK); el Puerto de Alat (Bakú International Sea Trade Port), que es el principal hub logístico de Azerbaiyán y facilita el tráfico entre los puertos kazajos de Aktau y Kuryk, así como el turkmeno de Türkmenbasy); también Azerbaiyán posee zonas económicas especiales como la Zona Franca de Alat (AFEZ) para atraer inversión, manufactura y reexportación.

En definitiva, Azerbaiyán es un puente energético y comercial esencial entre los países centroasiáticos ricos en petróleo y gas (Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y la Unión Europea en un momento clave en el que Europa quiere diversificar energías y rutas logísticas. Por tanto, la región del Caspio se convierte de esta manera en un corredor diferente frente a rutas rusas o marítimas. Debemos recordar la pertenencia de Azerbaiyán a importantes procesos de cooperación e integración regional (la Comunidad de Asia Central, donde Azerbaiyán se ha incorporado recientemente como miembro junto a Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán formando ya el “C6”), y la Organización de Estados Túrquicos, OTS).

Al mismo tiempo, Azerbaiyán está también sufriendo un proceso de diversificación para reducir la dependencia de gas y petróleo. Para ello, está apostando por otros sectores como la agricultura y agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y de procesamiento, las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC y sector digital), transporte, logística y comercio, energías renovables y servicios comunales en otro tipo de energías, como las renovables (solar, eólica e hidroeléctrica) y servicios comunales, desarrollo económico y social (vivienda asequible, servicios financieros y formación profesional).

Por otro lado, Azerbaiyán posee un papel central como estabilizador regional. Aparece como potencia media ya no sólo en el Cáucaso sur, sino que su diplomacia desarrolla también un importante papel mediador entre Turquía e Israel. A Turquía les une un sentimiento de identidad común, esto es, una unidad cultural, lingüística y religiosa entre ambos pueblos, que podría resumirse en la frase atribuida a Heydar Alíyev: “una nación, dos Estados”; con Israel, las relaciones se caracterizan por ser una alianza estratégica basada en la cooperación militar, energética (Azerbaiyán suministra a Israel aproximadamente el 40% del petróleo que consume) y de inteligencia, caracterizada por una fuerte interdependencia entre ambas partes: Azerbaiyán aporta energía y posición estratégica; Israel aporta tecnología, armas y apoyo político. Esta relación tiene un importante componente geopolítico: ambos países colaboran en seguridad regional, en especial, debido a la proximidad de Azerbaiyán a Irán. Por tanto, son unas relaciones positivas para ambos países y juegan un papel clave en el equilibrio geopolítico del Cáucaso Sur y de Oriente Medio. Por otra parte, con respecto a la relación entre Azerbaiyán e Irán: esta se mueve dentro de una cooperación pragmática (recordemos que existe una importante población azerí de en torno al 20% de la población iraní). Los vínculos culturales, económicos e históricos, han servido tradicionalmente como substrato para mantener un canal de diálogo, pese en ocasiones las discrepancias políticas; recordemos que numerosos poetas y escritores azeríes y persas compartieron idioma y tradiciones. En 2025, parece que ha existido una voluntad pragmática por ambas partes de cooperación por intereses económicos y culturales superando incidentes como el de enero de 2023 en la embajada de Azerbaiyán en Teherán. Por otro lado, la estrecha cooperación entre Azerbaiyán e Israel sobre todo en materia de inteligencia genera cierta desconfianza en las autoridades iraníes. Irán tradicional aliado de Armenia, debido al nuevo escenario geopolítico, parece que prefiere mantener un perfil pragmático con respecto a Azerbaiyán a pesar de su amistad con los países occidentales y con Israel. Por todo esto, Azerbaiyán podría desempeñar un importante papel mediador entre el Estado judío y el gran Estado chiíta.

En la actualidad, bajo el liderazgo y supervisión del presidente Ilham Alíyev, su ministro de asuntos exteriores Jeyhun Bayramov, junto con el resto de los diplomáticos del ministerio centran los esfuerzos en la consolidación de Azerbaiyán en su expansión como fuerza estabilizadora en la región. La paz, la conectividad regional, la seguridad económica y el desarrollo sostenible suponen las principales prioridades en la futura agenda diplomática del país.

Después de los éxitos de la COP-29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán será el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente y de la decimotercera sesión del Foro Urbano Mundial (WUF13) durante el próximo 2026. Ambas plataformas globales que combinarán la urbanización sostenible, la vivienda sostenible, las infraestructuras de energía limpia y la movilización de fondos para la lucha contra el cambio climático bajo el lema de la responsabilidad regional y global. De esta manera, Azerbaiyán demuestra su firme voluntad de trabajar con el resto de la comunidad internacional en distintos formatos y plataformas en un tiempo en que la cooperación internacional precisa de más confianza y eficacia.

En conclusión, ante el nuevo sistema global que está emergiendo, cuya configuración final en estos momentos es imprevisible, debido a las complejidades crecientes y un contexto internacional multipolar, provoca que sea hoy más necesaria que nunca la colaboración con Azerbaiyán en numerosos ámbitos estratégicos, pues el país está contribuyendo de manera creciente a la seguridad energética de Europa.

El Azerbaiyán de 12 de diciembre de 2025, no es el mismo que hace veintidós años cuando se produjo su fallecimiento, ni mucho menos el que se encontró en 1993 cuando asumió la presidencia del país por primera vez. Sin embargo, sí que las bases sobre las que nació el nuevo Azerbaiyán, así como las líneas maestras de su política, siguen presentes e inspirando al presidente Ilham Alíyev y a la nueva generación de dirigentes azerbaiyanos que contribuyen a que el país comience pronto el 2026 con confianza y determinación clara para la consecución de un futuro próspero todavía mayor.