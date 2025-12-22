Ahillones no se vacía: lo vacían

El reportaje del periódico «El Mundo», de este sábado, 20 de diciembre (día previo a las elecciones regionales de Extremadura) sobre Ahillones (pueblecito de la provincia de Badajoz) ofrece una imagen precisa, casi quirúrgica, de una realidad que ya no admite eufemismos: un nacimiento frente a más de veinte defunciones en apenas año y medio. No se trata de una anécdota periodística ni de una curiosidad local. Es la expresión terminal de un proceso estructural que afecta a Extremadura y, por extensión, a la mayor parte del interior de España.

Sin embargo, como ocurre de manera sistemática en el tratamiento mediático de la llamada “España vacía”, el texto se limita a constatar el drama, a describir el declive con sensibilidad humana, pero renuncia a señalar causas estructurales y responsabilidades políticas. El lector sale conmovido, pero desarmado intelectualmente.

Y esa renuncia no es inocente.

La cifra que explica todo: 80 % del territorio, 20 % de la población

La realidad demográfica española puede resumirse hoy sin rodeos:

en torno al 80 % del territorio nacional está habitado por apenas el 20 % de la población, unos diez millones de personas. El 80 % restante de los españoles vive concentrado en apenas el 20 % del suelo, fundamentalmente áreas metropolitanas, costa y grandes nodos urbanos, con Madrid como excepción interior hipertrofiada.

Este dato no describe solo una distribución desigual: describe un fallo sistémico del Estado.

Porque el problema no es la baja densidad en sí, sino el hecho de que a ese 20 % de ciudadanos que sostienen el 80 % del territorio se les priva sistemáticamente de calidad de vida, de servicios y de futuro, mientras se les exigen exactamente las mismas obligaciones fiscales, legales y administrativas que al resto de la población.

La llamada “España vacía” —en realidad, España vaciada— paga como si viviera en el centro de una gran ciudad, pero recibe:

peores carreteras y mantenimiento deficiente,

menos trenes o directamente ninguno,

transporte público inexistente,

acceso sanitario más limitado,

cierre progresivo de escuelas, juzgados y servicios básicos,

conectividad eléctrica y digital inestable,

mayor exposición a incendios, riadas y emergencias.

Todo ello no por imposibilidad material, sino por decisión política de priorización territorial.

Igualdad fiscal, desigualdad real: ruptura del contrato social

Desde un punto de vista jurídico y político, esta situación plantea un problema grave:

el Estado exige igualdad de deberes, pero no garantiza igualdad razonable de condiciones de vida.

Los habitantes del mundo rural:

pagan IRPF, IVA, impuestos especiales y tasas,

soportan la misma presión normativa y sancionadora,

financian con sus impuestos infraestructuras urbanas que no utilizan,

pero reciben servicios públicos objetivamente inferiores.

Esta asimetría constituye una ruptura silenciosa del contrato social, porque la igualdad ante la ley se vacía de contenido cuando la igualdad de obligaciones no va acompañada de una igualdad mínima en el acceso a bienes públicos esenciales.

No se trata de privilegios rurales, sino de justicia territorial básica.

Ahillones como síntoma: no falta gente, faltan derechos efectivos

Ahillones no se muere porque falten personas dispuestas a vivir allí.

Se muere porque vivir allí se ha vuelto jurídicamente y económicamente inviable.

Durante generaciones, el mundo rural sostuvo población gracias a actividades hoy prohibidas, penalizadas o asfixiadas por la burocracia:

agricultura y ganadería extensiva,

pastoreo tradicional ,

, limpieza y gestión de montes,

tala selectiva y aprovechamiento maderero,

fabricación de carbón vegetal,

mantenimiento de ríos, arroyos y torrenteras,

gestión hidráulica local.

Estas actividades no eran “sostenibles” en el sentido ideológico actual: eran perdurables, productivas y generadoras de comunidad.

Hoy, en cambio, se prohíbe producir y se subvenciona no hacerlo.

Prohibición del pastoreo y asilvestramiento: ecologismo contra la vida rural

Uno de los factores más destructivos —y menos debatidos— es la prohibición de facto del pastoreo y de las prácticas ganaderas tradicionales.

El pastoreo:

limpiaba el monte,

reducía carga vegetal,

prevenía incendios,

fijaba población,

generaba alimentos y renta.

Su criminalización, bajo pretextos ambientales, ha provocado el asilvestramiento del territorio, acumulando combustible vegetal y expulsando a los ganaderos.

El resultado no es más naturaleza, sino más incendios, más abandono y más despoblación.

La PAC: subvencionar el abandono, castigar la producción

La Política Agraria Común (PAC) es el eje central del problema. Con un presupuesto anual de 55–60.000 millones de euros, la PAC:

condiciona la producción a criterios burocráticos,

subvenciona barbechos obligatorios y retirada productiva,

fomenta el asilvestramiento de tierras fértiles,

penaliza al pequeño productor no alineado,

convierte la propiedad en un permiso condicionado.

Desde un punto de vista jurídico, esto constituye una expropiación indirecta que vulnera:

el artículo 33 CE (derecho de propiedad),

(derecho de propiedad), el artículo 38 CE (libertad de empresa),

(libertad de empresa), el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Se paga para no producir, se castiga la iniciativa y se destruye el tejido humano que hacía posible pueblos como Ahillones.

Fraude “verde” y energía: triple expolio al ciudadano

A esta arquitectura agraria se suma el fraude de la transición “verde”:

huertos solares sobre suelos agrícolas fértiles,

arranque de cultivos leñosos,

cierre de centrales nucleares operativas,

dependencia energética exterior,

encarecimiento artificial de la energía.

El ciudadano paga tres veces:

impuestos para la PAC, subsidios energéticos ineficientes, precios inflados de alimentos y electricidad.

La consecuencia es directa: encarecimiento de la cesta de la compra y expulsión del pequeño productor.

Incendios y riadas: cuando la prevención se convierte en delito

Las mismas normas que dicen proteger el medio ambiente:

prohíben limpiar montes y cauces,

dificultan cortafuegos,

desmantelan presas y azudes,

penalizan la gestión hidráulica y forestal.

El resultado es un desastre anunciado: incendios devastadores, riadas mortales y abandono del territorio.

El Estado crea las condiciones del riesgo y luego culpa al clima, eludiendo su responsabilidad jurídica.

Despoblación inducida: el Estado empuja a irse

Conviene decirlo con claridad:

la despoblación rural no es un fenómeno natural ni inevitable.

Es el efecto lógico de un marco institucional que:

penaliza producir,

subvenciona la inactividad,

priva de servicios,

concentra inversión en áreas urbanas,

convierte la vida rural en una carrera de obstáculos legales.

Ahillones no se abandona: se expulsa indirectamente a su población.

Conclusión: Sin reequilibrio territorial no hay país

Un país que condena al 80 % de su territorio a ser soporte pasivo de recursos y paisaje, mientras concentra servicios y oportunidades en el 20 % restante, es un país desequilibrado, frágil y dependiente.

Sin mundo rural vivo:

no hay soberanía alimentaria,

no hay gestión territorial eficaz,

no hay prevención real de catástrofes,

no hay continuidad demográfica ni cultural.

Ahillones no necesita compasión, ni reportajes nostálgicos, ni campañas publicitarias.

Necesita —como cientos de pueblos— derechos efectivos, libertad económica, infraestructuras dignas y un Estado que deje de tratar al mundo rural como un estorbo o un decorado.

Mientras el 20 % de los españoles siga sosteniendo el 80 % del territorio en condiciones objetivamente peores, la llamada “España vacía” no será un problema demográfico, sino la prueba más evidente del fracaso político e institucional del modelo actual.

Y esa es la verdadera cruda realidad.

EPÍLOGO

España vaciada: desigualdad territorial, discriminación institucional y ruptura del contrato cívico

La denominada “España vaciada” no es un accidente histórico ni un fenómeno espontáneo derivado del progreso. Es el resultado acumulado de decisiones políticas conscientes, sostenidas durante décadas, que han instaurado un régimen de desigualdad territorial sistemática.

Hoy, cerca del 80 % del territorio nacional concentra apenas el 20 % de la población, mientras que el 20 % del suelo soporta al 80 % de los habitantes, con una presión creciente sobre servicios, vivienda e infraestructuras. Esta asimetría no es solo demográfica: es jurídica, fiscal y material.

Quien vive en el interior rural de España:

paga los mismos impuestos que quien reside en grandes áreas metropolitanas,

que quien reside en grandes áreas metropolitanas, soporta idénticas obligaciones fiscales, administrativas y normativas ,

, pero recibe peores carreteras, menos trenes —o ninguno—, peor cobertura sanitaria, educativa, digital y de emergencias.

Este desequilibrio vulnera el principio de igualdad material y rompe el contrato cívico básico: a iguales obligaciones, iguales derechos y servicios.

No se trata de falta de recursos, sino de priorización política deliberada.

La inversión pública, la planificación de infraestructuras, la asignación de servicios y la orientación normativa favorecen sistemáticamente a los grandes núcleos urbanos, mientras el mundo rural es tratado como:

espacio prescindible,

reserva paisajística,

parque natural pasivo,

o simple zona de sacrificio demográfico.

Al mismo tiempo, se imponen a estos territorios:

prohibiciones productivas,

restricciones ambientales asimétricas,

abandono de infraestructuras hidráulicas y forestales,

y una burocracia incompatible con la vida económica real.

El resultado es una expulsión silenciosa, no forzada por la pobreza natural, sino por la asfixia regulatoria y el abandono institucional.

La “España vaciada” no está vacía:

ha sido vaciada.

Y lo ha sido por un modelo que:

concentra poder y servicios,

penaliza la producción y la gestión del territorio,

subvenciona la inactividad,

y convierte al ciudadano rural en contribuyente de segunda categoría.

Mientras tanto, el discurso oficial habla de sostenibilidad, cohesión y transición verde.

Pero sin población, sin actividad, sin servicios y sin seguridad jurídica, no hay sostenibilidad posible, solo desierto administrativo.

Restituir la igualdad territorial no es una política sectorial:

es una exigencia constitucional, económica y moral.

Sin mundo rural vivo, no hay soberanía,

sin soberanía territorial, no hay nación funcional,

y sin igualdad real entre ciudadanos, la democracia se convierte en una ficción geográfica.