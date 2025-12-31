Feijóo se equivoca gravemente si no presenta una moción censura

Cuando Aznar, torpe o conscientemente, con ocasión del 11M manifestó a RTVE, vinculando a ETA, que no había ningún motivo para pensar que el 11M no fuera obra de los mismos terroristas, otra cosa distinta –seguía diciendo – que se abrieran otras líneas de investigación, estaba depositando sobre una bandeja de plata la Presidencia del Gobierno de la Nación al siniestro político Zapatero. Erró gravemente el político del PP en su decisión.

Después, un señor como Rajoy, más propio del Registro de la Propiedad que del quehacer político, puso, pero esta vez en una bandeja de oro, la Presidencia del Gobierno, en manos de un advenedizo sin límites, insaciable para las cosas de lo público, en vez de convocar elecciones y desconfiar del siempre desleal PNV. Algo parecido quisieron hacer a la intuitiva Ayuso, pero se toparon con su inteligencia y astucia y, evidentemente, convocó elecciones y ganó con la potencia del vencedor frente el tropel de mezquinos y traicioneros. De nuevo, erró gravemente otro político del PP en su decisión.

Ahora, en el pasado mes de octubre, la presidenta de la Junta de Extremadura, eso dijo, convoca elecciones ante el bloqueo de la oposición y la imposibilidad de aprobar los Presupuestos regionales para 2026. La oposición estaba formada por 28 diputados del PSOE, 5 de VOX y 4 de Podemos y el verdadero motivo de la convocatoria, algo que no dijo, era que el PP obtuviera la mayoría, cosa que no ha conseguido por lo que vuelve a las andadas con el agradecimiento de VOX que se convierte en un bastión importante en Extremadura y en la avanzadilla de lo que VOX puede ser y hacer seriamente en España. Otra vez, ha errado una política del PP en sus decisiones.

Finalmente, Feijóo, en un alarde de simplicidad parvularia y desconocimiento del empresariado catalán, se atreve ridículamente a decir que le faltan votos de los suyos para presentar una moción de censura como si los agentes de Junts per Catalunya iban a ceder un palmo de sus pretensiones soberanas y al dictado del independentismo.

Feijóo no presenta la moción de censura porque no quiere desgaste político y tendría que forzar un debate sobre la realidad política, social y económica de España y presentar un proyecto político claro ¿lo tiene? Sin embargo, la moción de censura serviría para exigir públicamente la responsabilidad política del Gobierno, desenmascarar, uno por uno, a todos los socios de Sánchez, tener el tiempo suficiente ante la ciudadanía para exponer lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel nacional e internacional y desnudar, en suma, al presidente actual y a toda su camarilla.

La moción de censura no es para ganarla ni perderla, es para que España se entere de la realidad en la que se mueve como nación. Una vez más, si no la presenta, vuelve a cometer, esta vez más abultado, el gravísimo error de sus políticos precedentes. No tiene excusa.

Antonio Sánchez-Cervera