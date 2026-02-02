Antonio Naranjo se pregunta qué maquinan Zapatero y Sánchez en las sombras de Moncloa

Antonio Naranjo titula su columna ¿Qué tienen entre manos Zapatero y Sánchez?:

«Pedro Sánchez ha decidido proteger a su predecesor en el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y se niega a ofrecer explicaciones sobre la reunión secreta».

Publicada el 2 de febrero de 2026 en El Debate, la idea central del autor critica cómo Sánchez oculta las sombras que rodean a Zapatero en escándalos como el rescate de Plus Ultra, mientras ambos tejen pactos para mantenerse a flote en un 2026 electoral lleno de tensiones.

El inicio del artículo impacta al poner de manifiesto la falta de transparencia del gobierno. Naranjo señala: «La Presidencia sostiene que detallar qué hacía el expresidente con un cliente arrestado por la UDEF, en un espacio público y con recursos del Estado, podría comprometer la ‘seguridad pública’». Así, se hace alusión a una reunión clandestina en El Pardo, autorizada desde Moncloa, entre Zapatero y Julio Martínez, empresario que fue detenido 72 horas después por blanqueo en el caso Plus Ultra.

El texto se adentra en las conexiones poco claras. Reproduce literalmente: «Aquel encuentro en El Pardo, revelado por este periódico, no merece aclaración alguna por parte del actual presidente». Aunque Sánchez menciona un plan para proteger el Monte de El Pardo, evita ofrecer detalles, a pesar de que Zapatero reconoció haber recibido «cantidades globales» de Martínez, su asesor en gestiones que abarcan el rescate público de la aerolínea, cuestionado por irregularidades.

Además, se entrelazan negociaciones presupuestarias con concesiones a socios. Fuentes cercanas indican que Zapatero ha estado actuando como intermediario con Carles Puigdemont desde 2023, facilitando acuerdos con ERC y PNV para los Presupuestos de 2026. Naranjo resume que Sánchez, «desesperado» por mantener la estabilidad hasta 2027, involucra personalmente a Zapatero en negociaciones con Oriol Junqueras e Imanol Pradales, mientras promete inversiones para mejorar las líneas de trenes de cercanías catalanas y así mitigar tensiones.

Concesiones clave : Gestión del IRPF para los de ERC , competencias para el PNV , inmigración para los de Junts .

: Gestión del para los de , competencias para el , inmigración para los de . Obstáculos : Los miembros de Podemos exigen descartar gastos militares y regular la vivienda; la crisis en las líneas de Cercanías irrita a los independentistas.

: Los miembros de exigen descartar gastos militares y regular la vivienda; la crisis en las líneas de Cercanías irrita a los independentistas. Escenarios electorales: Para evitar derrotas anticipadas, Sánchez sacrifica autonomías como las de Andalucía, Aragón y Castilla y León.

Otro pasaje refleja la red de influencias: «Aún persiste la sospecha sobre si Zapatero presionó al Gobierno para otorgar fondos públicos a una empresa sin solvencia», algo confirmado por José Luis Ábalos. Esto se relaciona con la regularización de medio millón de migrantes mediante decreto, un pacto con los de Podemos que recuerda gestiones anteriores realizadas por el propio Zapatero.

La columna concluye con la investigación abierta en el Senado sobre SEPI y preguntas sobre Plus Ultra, donde aparece Zapatero vinculado a facturas por valor de 450.000 euros. Naranjo deja flotando la pregunta sobre si Ayuso acertará al cuestionar su «caradura». Un tablero político donde cada movimiento es crucial para no caer.