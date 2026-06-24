Ramiro Grau Morancho: «Isabel Perelló, o la cobardía judicial»

Ramiro Grau Morancho: "Isabel Perelló, o la cobardía judicial"
Archivado en: Columnistas

Confieso que doña Isabel Perelló me tenía engañado, pues pensaba que era independiente e imparcial…

Pero está visto que no.

La cabra siempre tira al monte, y sus ideas izquierdistas, y su cobardía frente al régimen totalitario-comunista sanchista, se han impuesto a los deberes constitucionales del cargo que ocupa, Presidenta del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ y del Tribunal Supremo.

¡Y si administra así su enorme poder en el CGPJ, no quiero ni pensar que hará desde la Presidencia del Tribunal Supremo!

Veo que ya no tenemos un Conde-Pumpido, sino  dos, uno en hombre, y otro en mujer…

El viernes 19 de junio se publica el Auto del magistrado instructor señor Peinado, adoptando medidas cautelares sobre la investigada Begoña Gómez, actual esposa del Presidente del  Gobierno, y al   Ministro del Interior, Marlasca, le falta tiempo para poner una denuncia ante el CGPJ contra el citado juez, basándose en una frase desafortunada (pero con contenido real, vistas las experiencias previas, Roldán, Puigdemont, etc.) sobre los escoltas de la “presidenta” de su casa.

No sé si entró en los registros del  Consejo en papel (el Registro General  solo abre de lunes a viernes), o mediante soporte informático, pero lo que está claro es que mereció la máxima urgencia, seguramente por las presiones que recibió Isabel Perelló, del propio Marlasca, compañero suyo de la carrera judicial, y, seguramente, del perejil de todas las salsas, un tal Félix, de apellido Bolaños,  y no descarto que incluso del propio Pedro Sánchez, el hombre profundamente enamorado…  de sí mismo.

Lo cierto es que el domingo 21 de junio, de forma totalmente inaudita, y posiblemente por primera vez en la historia del  Consejo, se reúne telemáticamente la Comisión Permanente del  mismo, pero, como  no se ponen de acuerdo –supongo-,  aplazan la decisión ¡hasta el  día siguiente, a las 9 de la mañana!

(En los archivos del Consejo, y en los míos propios, reposan varias denuncias y quejas contra magistrados y jueces,  algunas de las cuales obtuvieron resultados positivos…, y que tardaron en tramitarse varios meses, alrededor de medio año, más o menos).

Pero  claro, por lo visto, todavía hay clases, y unos son más iguales que otros…

Y el  lunes, día 22, se adopta el Acuerdo de remitir el Auto del señor Peinado al Promotor de la Acción Disciplinaria, por cuatro votos contra cuatro, pero que ha dirimido el voto de calidad de la señora Perelló, es decir que en caso de empate, vale como  dos.

En otras palabras, se consuma el  asalto al Poder Judicial, por parte de un órgano administrativo, como es el CGPJ, invadiendo las competencias jurisdiccionales tanto del  juez instructor como de la Audiencia Provincial, a través de los recursos de reforma y apelación.

¡Un ataque en toda regla al Estado de Derecho, y a la división de poderes!

Señora Perelló, quien no la conozca, que la compre…

Es Vuecencia una clara demostración de todo lo que dice don Álvaro D´Ors sobre el papel  de las mujeres como  juristas, y que reseño en mi artículo “Las mujeres y el derecho” (Opiniones reales, pero políticamente incorrectas), publicado en varios diarios digitales.

Y no digo más; ni menos.

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Autor

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

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