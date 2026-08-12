Ramiro Grau Morancho: «El Jefe del Estado y el Gobierno, pasan de todo»

El Jefe del Estado (si, aunque parezca mentira, tenemos un Jefe del Estado, que es el Rey Felipe VI) está de vacaciones en Mallorca, rodeado de casi toda su familia, al volante de un vehículo valorado en 75.000 euros, mientras su esposa luce modelitos de más de 3.000 euros por unidad.

¿Será por dinero…?

¡Y Viva España, mientras dure!

El Jefe del Estado, de facto, en realidad el primer ministro, el psicópata Pedro Sánchez, está encerrado en La Mareta, guardado por más de cien guardias civiles, policías nacionales y agentes secretos.

¡Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, como Luis XIV!

Los ministros haciendo el gilipollas, para no variar, en Tic Tok, esa red china de espionaje a Occidente, hablando de lo bien que se lo están pasando.

Incluso haciendo recomendaciones de libros, películas, lugares idílicos de vacaciones, como si a la mayoría de los españoles nos importaran una mierda esas vacaciones de lujo que les pagamos con nuestro dinero…

Nosotros, el pueblo español, bastante tenemos con llegar a fin de mes, y muchos estamos de vacaciones, sí, pero en muestras casas, y pagando la electricidad y los alimentos a precios cada día más elevados.

Mientras tanto, media España está ardiendo, y otras partes del territorio nacional han sido también abandonadas a su suerte, como Ceuta, Melilla, y, pronto, Canarias.

Por las calles, playas, barrios y sierras de Ceuta, principalmente, pululan más de diez mil harapientos, que no tienen nada que perder, pues nada tienen, muchos de ellos patibularios, soltados de las cárceles marroquíes, como “regalo” para España y los españoles.

Los ceutíes no pueden salir de sus casas, y hasta tienen miedo a abrir sus comercios, o ir a algo tan natural como hacer la compra, pasear, tomar algo, etc.

Los centros comerciales tienen a destacamentos militares en sus puertas, controlando los accesos, para impedir que esa marabunta pueda entrar en ellos y saquearlos.

Pero, según el régimen totalitario-comunista sanchista, la situación de Ceuta es “normal”.

Por lo visto la nueva normalidad consiste en vivir permanentemente en un auténtico estado de sitio.

Pero no se preocupen, y que no cunda el pánico. El Rey está disfrutando de sus vacaciones, el PresiMiento del Gobierno acuartelado en La Mareta, blindado por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y la mayoría de los ministros siguen haciendo el gilipollas, como siempre.

España está bien, y yo me lo creo…