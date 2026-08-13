De poco sirve ser testigo, si luego no se tiene el valor de testimoniar

Lo imposible

Aun a riesgo de ser señalado, escarnecido, y ridiculizado

Pregunta, duda, milagro
Pregunta, duda, milagro. PD
Archivado en: Columnistas

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Los milagros no consisten en hacer posible lo imposible, merced a una intervención divina. No. Los milagros consisten en hacer posible lo que parecía imposible, que no es lo mismo.

Y es que Dios puede ser Todopoderoso, pero no contradictorio. Dios no es bipolar, por mucho que nos empeñemos en pintar un dios a nuestra triste imagen y semejanza.

A veces el mayor milagro no consiste en que se solucione nuestro problema o drama particular, aunque también, sino en que se nos conceda la fuerza y el ánimo necesario para superarlo, haciendo posible lo que ayer nos parecía imposible.

Al final, lo que a cada uno le vale es aquello que ha podido experimentar por sí mismo, que en mi caso ha sido tanto, y tantas veces, que ha dejado de sorprenderme, aunque no de emocionarme.

En cuanto a los adoradores de ´la diosa casualidad´, que, sin comerlo ni beberlo, han sido sujetos pasivos de un hecho prodigioso, decirles que posiblemente alguien, no necesariamente cercano, rezó para que así fuera. Alguien como, por ejemplo, yo mismo.

De poco sirve ser testigo, si luego no se tiene el valor de testimoniar, aun a riesgo de ser señalado, escarnecido, y ridiculizado. Aunque no importa. Si así ha de ser así, pues sea.

 

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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