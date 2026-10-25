Fran Carrillo sobre esa violencia callejera, que es la izquierdista de siempre y alienta Sánchez

Fran Carrillo, historiador, periodista y consultor, titula su columna en Okdiario «La violencia zurda de toda la vida».

En su artículo sostiene que ciertos sectores de la izquierda recurren a la intimidación en las calles, mientras pretenden ser defensores de la democracia.

Su texto adopta un tono combativo. La premisa no se limita a describir fríamente los episodios de protesta, sino que denuncia lo que considera una clara doble moral: mientras la derecha sería condenada sin previo aviso, la izquierda podría disfrutar de una indulgencia constante ante los excesos de sus militantes.

Carrillo comienza su discurso afirmando una continuidad ideológica y política: «Una violencia que nace y muere en la misma orilla ideológica». Esta afirmación convierte los incidentes actuales en una extensión de una tradición que, según él, recorre diversas fases de la izquierda española. No se limita a la violencia física, también incluye el lenguaje, la presión colectiva y la ocupación del espacio público.

En este contexto, la denuncia se construye a través de la contraposición entre el discurso y la conducta: «Siempre son los mismos delincuentes, generando el caos y la destrucción en las calles los que enarbolan la bandera de la democracia y la paz». Con esto, Carrillo pone en tela de juicio la autoridad moral de aquellos que invocan derechos mientras, en su opinión, niegan la posibilidad de que otros expresen sus ideas. Su argumento alcanza un punto álgido en otra imagen poderosa: «Encapuchados que proclaman derechos mientras eliminan libertades ajenas».

Los manifestantes no son retratados como individuos aislados. Se les asocia con una red de militantes, sindicalistas y universitarios que, según Carrillo, dependen económicamente de estructuras con limitada formación política. En uno de los fragmentos más contundentes, escribe: «Gentuza subvencionada sin más estudios que los que aprenden en las octavillas que se reparten en las agrupaciones universitarias perrofláuticas o en las mariscadas sindicales». Este lenguaje denigrante busca socavar la legitimidad tanto de los que participan en los disturbios como de las instituciones que, según su denuncia, los protegen.

Más adelante, Carrillo amplía su análisis hacia un contexto histórico. Argumenta que el mensaje actual repite una antigua exigencia: «La derecha social y política debe dejarse acosar, insultar, perseguir y agredir si quiere celebrar sus mítines en paz». Al mencionar a Pablo Iglesias Posse, Dolores Ibárruri e Indalecio Prieto, introduce una genealogía política controvertida, puesto que agrupa bajo una misma lógica a figuras y contextos históricos muy diferentes. Esta simplificación no busca ser una reconstrucción académica, sino reforzar la idea de que hay una persistencia entre la confrontación del pasado y la tensión actual.

Finalmente, la crítica se dirige a Pedro Sánchez, quien es presentado como un heredero de una tradición revolucionaria, además de ser considerado responsable de haber llevado el enfrentamiento político a un terreno de degradación institucional. Carrillo sentencia: «Sánchez, heredero bolivariano de aquella cochambre soviética, ha llevado la campaña a las cloacas de lo indigno». La acusación entrelaza referencias internacionales, memoria histórica y un reproche al poder mediático, todo ello para crear un retrato de España como un país atrapado en una profunda asimetría moral.

Este diagnóstico se sintetiza en otra de las frases clave de su columna: «Somos un país donde a la izquierda se le perdona hasta el crimen, mientras la derecha pide perdón por respirar». La hipérbole empleada sirve como un resumen emocional de todo el artículo. Aunque no presenta comparaciones estadísticas entre delitos, castigos o responsabilidades, sí captura la sensación de un segmento del electorado conservador: la impresión de que la violencia política se evalúa en función de quién la ejerce.

Al concluir, Carrillo deja atrás la denuncia inmediata para adoptar un tono más cauteloso. Anticipa una reacción de la izquierda si llega a perder el poder, aunque conserve su capacidad de movilización. Su última imagen es contundente: «Entonces, empezará el verdadero fascismo: el que protagonizará la izquierda sin poder ni gobierno». Con ello, invierte el uso habitual del término, convirtiéndolo en una acusación preventiva hacia quienes, desde su perspectiva, podrían reclamar democracia mientras rechazan los resultados políticos no favorables.

La columna se sostiene en tres recursos esenciales:

La contraposición entre violencia callejera y libertad política .

y . La denuncia de una supuesta impunidad selectiva .

. La reinterpretación de episodios históricos para esclarecer la polarización actual.

De esta manera, resulta ser una pieza de opinión combativa, repleta de etiquetas y referencias ideológicas. Su fuerza reside en lo clara que es la acusación y en su capacidad para condensar un malestar político palpable. Sin embargo, su debilidad radica en la generalización: al referirse a «la izquierda» y «la derecha» como bloques homogéneos, reduce la complejidad de los conflictos y deja escaso margen para diferenciar entre protesta legítima, intimidación, delito y responsabilidad individual.

Como nota más ligera, cabe mencionar que la política española también cuenta con sus propias peculiaridades: el búho, emblema de la vigilancia; el burro, protagonista involuntario en muchas metáforas políticas; y el gallo, que aparece con frecuencia en banderas, mítines y discursos destinados a movilizar a los propios antes de convencer a los ajenos.