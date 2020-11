Juanma Rodríguez estalla y ofrece la ‘lista negra’ de jugadores que no tienen calidad para estar en el Madrid

El tertuliano Juanma Rodríguez tiene claro que en la actual plantilla del Real Madrid hay jugadores que no dan el nivel.

Rodríguez cree que hay una serie de jugadores que este año conforman el ‘staff’ del equipo blanco que no dan la talla para vestir la camiseta merengue.

El periodista de esRadio comenzó arremetiendo contra la gestión que ha realizado Zinedine Zidane en ‘El Chiringuito’: «El entrenador puede influir fichando o descartando. Y Zidane ha descartado futbolistas que tienen más categoría y más calidad que muchos de los que se han quedado».

💣 ¡LA LISTA NEGRA de @juanma_rguez! 💣 🔥🔥 Vinicius, Isco, Rodrygo… ¿Qué JUGADORES NO tienen CALIDAD para JUGAR en el REAL MADRID? #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/PPzFnVE03T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2020

Su particular ‘lista negra’ la conforman los siguientes futbolistas: «El Madrid tiene un muy buen 11. Tiene el 14 o el 15 muy respetable y hay seis o siete futbolistas que siento decirlo, no-dan-la-ta-lla: Vinicius, Rodrygo, Lucas, gracias por todo y hasta la próxima, Jovic, no se sé si tiene calidad, pero sospecho que no la tiene para el Madrid, Marcelo, uno de los mejores laterales, no está en condiciones, e Isco, no esperes al 1 de enero, no estás para el Madrid».

Rodríguez también reconoció que no entiende por qué Zidane no da «oportunidades» a Mariano. Otro aspecto que critica es haber mandado a Bale al Tottenham, «que tiene más fútbol que Rodrygo, de Vinicius y de Isco«.