Gil Lázaro (VOX) barre del Congreso a Margarita Robles y le advierte de lo que hará Sánchez con ‘su cabeza’

Después de haber recibido lo suyo tanto Pedro Sánchez por parte de Cuca Gamarra (PP) como la vicepresidenta Nadia Calviño por parte del diputado popular Mario Garcés, le llegó el turno a la ministra que más camina últimamente por la cuerda floja del Ejecutivo: Margarita Robles.

La pregunta le llegó por parte del diputado de VOX, Ignacio Gil Lázaro, muy duro en forma y fondo, aludiendo a la penosa destitución de la directora del CNI y a la falta de dignidad de la ministra y responsable:

Margarita Robles, como un disco rallado, insistiendo en el mismo mantra carente de sentido, porque es falso, como demuestra su marrón entregado en forma de cabeza de Paz Esteban:

En la réplica se explayó Gil Lázaro:

Como no tiene defensa posible Robles, ojo a la respuesta que se cascó a Gil Lázaro, acusándole de haber cambiado de partido político:

«Usted no se preocupe tanto por mi prestigio y mi dignidad. Usted me dice que cambio y no cambio… Usted dejó el PP y se fue a VOX. ¿Qué pasa? ¿Que usted tampoco tiene criterio? No quiera usted llevar sus parámetros a la actuación que tenemos los demás»