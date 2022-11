La advertencia de Feijóo que dejó a Sánchez temblando en el Senado: «Habrá moción de censura»

Alberto Núñez Feijóo dejó temblando a Pedro Sánchez en el Senado.

Durante el ‘cara a cara’ celebrado durante el pleno del 22 de noviembre, el presidente del PP dejó caer que “ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura”, una frase que dejó al presidente del Gobierno con la boca abierta por el asombro y el miedo.

El ‘popular’ aprovechó para lanzarle una dura advertencia: “Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura”, lo que despertó el fuerte aplauso de su bancada.

“Con 350 diputados, la mayoría le debe obediencia debida y la otra está encantada con usted y no lo digo yo, lo dice Otegi”, le sacudió. Al ver que el líder del PSOE empezaba a respirar tranquilo, Feijóo le matizó que “esto no quiere decir que no vaya a hacerse, la moción de censura se hará, y se hará el 28 de mayo”.

El líder del PP matizó que la moción no se hará “en una urna en el Congreso de los Diputados, sino en miles de urnas en todos los Ayuntamientos de España. Ahí es donde la sacaremos adelante para empezar a pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España”.

La dura intervención acabó con los senadores del PP aplaudiéndole de pie.

No fueron los únicos ‘zascas’ de Feijóo a Sánchez, ya que también le reprochó que “usted no tiene límites, pero España sí. Nunca nuestro país estuvo ante un Gobierno como el de usted. Nuestro país es mejor que su Gobierno y mucho mejor que usted”­.

En este sentido, el jefe de la oposición ha dicho al presidente socialista que “su Gobierno ha entrado en shock y los daños ya son irreparables”. “Para estar unos meses más en la Moncloa está arrastrando a toda la Nación. Está generando un clima irrespirable en España”.

En esta sesión de control, Feijóo ha criticado a Sánchez que pacte “presupuestos por presos” con los herederos del brazo político de ETA y que reforme el Código Penal para eliminar la sedición con quienes “amenazan la unidad territorial de España”. Además, le ha instando a “atender el clamor de los españoles para cambiar el Código Penal” después de que la ley Montero esté rebajando las penas a agresores sexuales.