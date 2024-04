Koldo García se presenta como una víctima en el Senado y acaba como un portero chulo contra el PP

Comienza en el Senado la comisión de investigación por lo sucedido con la compra de material sanitario durante la pandemia.

Arrancan las comparecencias con el exasesor de José Luis Ábalos, el controvertido Koldo García.

En el arranque de su presencia en la Cámara Alta, el que fuera mano derecha del entonces ministro de Transportes tiró de mucho cinismo y muchas dosis de amnesia al no recordar cuándo comenzó a militar en el PSOE ni si seguía siendo en el partido.

De hecho, cuando empezó a recibir preguntas por parte de la senadora María Caballero (Unión del Pueblo Navarro), integrante del Grupo Mixto, sobre qué tiene que aprender de Ábalos, su respuesta generalizada fue esta:

Y esa fue la tónica habitual con los siguientes representantes de los otros partidos.

Por supuesto, su silencio dio lugar a que algunos senadores se lanzaran a formular cuestiones de todo pelaje y a tomarse en cierta medida a chacota la presencia de un silente Koldo García.

Así las cosas, Juan José Queralt, de ERC, se tomó tan a chacota la actitud del exasesor del exministro socialista que no tuvo empacho en añadirle coletillas a sus preguntas:

Koldo García persistió en su silencio, aunque en algún momento se atrevió a hacer alguna puntualización a los senadores, lo que le valió una reprimenda por parte del presidente de la comisión, Eloy García:

Están ustedes hablando y preguntando y, no sé, a ver si ponemos un poco de sentido común. A mí todo lo que me pregunta no lo entiendo. Por favor, si se van a ceñir al sumario. ¿Se van a ceñir al sumario o se van a dedicar a crucificarme? Mediáticamente yo ya estoy, aunque sea mal expresado, muerto. Si lo que ustedes quieren es algo serio, yo les responderé seriamente, pero es que yo no dispongo aún de las herramientas para responder a lo que ustedes me están preguntando. Por favor, los medios ya se han encargado de todo esto y ustedes van a seguir para alargar esto de manera innecesaria. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?

Koldo García, a la Comisión de Investigación del Senado: «¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?» https://t.co/efORMo1ANG pic.twitter.com/NQNOZ0OawC

Por su parte, el representante del PSOE, Alfonso Gil, utilizó su turno para arremeter contra el PP e insistó en que los responsables de las administraciones públicas durante la pandemia lo que intentaban era salvar vidas.

El senador reprochó a los populares que su única pretensión sea «zaherir al Gobierno».

Gil se puso como víctima:

El momento más tenso se produjo con la intervención de Luis Santamaría, del Grupo Popular, a cuyas preguntas Koldo García no quiso responder.

Sin embargo, las cuestiones debieron de acertar en toda la línea de flotación porque el rebote que cogió el exasesor de Ábalos fue tremebundo:

Cree el ladrón que todos son de su misma condición. Todavía la Justicia no ha dictaminado, para su desgracia. Ha estado hablando usted 40 minutos y a ver si no puedo hablar yo dos. Mediáticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condiciones? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija? ¿Hay familias? ¿Hay amigos? Y sin tener conocimiento de nada, ¿ustedes ya me han culpabilizado? ¿Ya han hecho un dictamen?

Porque quien tiene que dictaminar es la justicia. No los medios de comunicación ni ustedes. Entonces, tiene que esperar un poco. He estado quieto, escuchando todo lo que decía de mi persona. Verdaderas salvajadas. ¿Cómo quiere usted saber lo que pasaba en aquel momento con la gente muriendo en la calle? ¿Con las mascarillas? En el ministerio, que son verdaderos profesionales, es totalmente injusto poner en duda su trabajo. Porque lo hicieron perfectamente. Gente que lo dio todo en un momento complicadísimo. Y que, gracias a Dios, no estaban ustedes. Ya veremos a ver lo que pasa. Y veremos a ver lo que dice la justicia. Me gustaría verles dentro de un tiempo cuando la justicia dictamine. Lo que tenga que dictaminar. Y veremos si son tan eufóricos. Aunque tendrían que aprender mucho.