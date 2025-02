Ayuso derriba en la cara de Espinar (PSOE) el plan de vivienda de Sánchez: «Solo pisos para las sobrinas de los ministros»

Nueva sesión plenaria en la Asamblea de Madrid.

Y el nuevo caballo de batalla de este 13 de febrero de 2025 del PSOE contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid vino a cuenta de la vivienda.

La socialista Mar Espinar afeó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso su supuesta mala gestión a la hora de gestionar el acceso a los pisos de la región.

La inquilina de la Puerta del Sol no se cortó un pelo a la hora de poner encima de la mesa las cifras de lo que ha sido la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con un anuncio de más de 180.000 viviendas a construir y un resultado final de cero.

Eso sí, con mucha ironía comentó Ayuso que para los familiares de los miembros del Gobierno sanchista parece que no hubo problemas a la hora de encontrarles alojamientos en zonas nobles de la ciudad de Madrid como el Paseo de La Castellana.

Espinar comenzó así su intervención:

Señora Ayuso, a una política como usted no se le va a juzgar por lo que hace, sino por lo que pudiendo hacer, no hace. A ver si se lo explican bien, señora Ayuso. Las competencias en vivienda son suyas. Y tienen la obligación de aplicar políticas públicas beneficiosas no solo para usted, sino para todos los madrileños. Deje ya de culpar a los demás y mírese en el espejo de la responsabilidad, señora Ayuso. Mira, alquilar una casa en Madrid es una pesadilla. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha decidido disfrazarse de Aznar y va por ahí al grito de quién es usted para decirme a mí a qué precio puedo alquilar mi casa. Es la sociedad, señora Ayuso. Es la sociedad que ha salido a la calle para decirle que deje de poner alfombras rojas a los fondos de inversión y a los grandes propietarios, señora Ayuso. Mire, usted me dio un consejo la semana pasada. Pues consejo por consejo, señora Ayuso. Déjese de tanto victimismo y de tanto lloriqueo político y póngase a trabajar. Yo no le estoy pidiendo que todos los madrileños puedan vivir en un ático como el suyo. Lo que le estoy pidiendo es que todos los madrileños con su salario puedan acceder a una vivienda digna. Esa es su responsabilidad. De nadie más.

Acusó al Gobierno de Ayuso de no hacer nada con relación al incremento del precio del alquiler de la vivienda:

Los precios del alquiler suben como la espuma en Madrid porque usted no hace absolutamente nada. Usted ha decidido no pagar el alquiler. ¿Vale? Usted ha decidido no aplicar el marco legislativo estatal. No se pone del lado de los que pagan, sino de los que reciben. Porque usted en esto del alquiler solo ve un negocio puro y duro. Y en esto de los negocios, señora Ayuso, no hay quien le gane porque para eso sí que se rodea usted de los mejores. Mire, en el verano del 2022 usted decía en un medio de comunicación cosas como llevo pagando alquileres desde hace 20 años y esto se va a acabar. La evolución del precio de la vivienda en Madrid me preocupa. Lo digo como una ciudadana más de clase media de la Comunidad de Madrid. Veo que a usted su política de vivienda le ha venido fenomenal. Pero y al resto?

Y volvió con el mantra de que la presidenta regional solo debe hablar de lo que pase en Madrid:

Mire, es muy previsible y sé que no va a poder evitar hablar del Gobierno de España. Ha hablado usted del bono alquiler joven. ¿Sabe cuánto le ha transferido el Gobierno de España para ese bono que ustedes no tramitan? 31,8 millones. ¿Con cuánto dinero más lo va a complementar usted? ¿Por qué está negando a 500.000 propietarios madrileños que puedan rebajarse? Fiscalmente, si aplicara la Ley de Vivienda Estatal. ¿Por qué está negando a 500.000 jóvenes que puedan acceder a un alquiler más barato porque no aplica la Ley de Vivienda Estatal? Explíquenos hoy aquí por qué no está aplicando la Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid. Señora Ayuso, ¿quiere hablar del Gobierno? Hable del Plan Campamento. Hable de los más de mil millones de euros que ha transferido este gobierno a la Comunidad de Madrid. Solo para materia de vivienda. Señora Ayuso, hable de lo que ha hecho usted. Si es que tiene algo que decir. Y recuerde, respire hondo, concéntrese y Madrid, Madrid, Madrid.

Ayuso fue a por todas:

Señoría, Madrid, Madrid, Madrid, pero todos los líderes de la oposición que están en la Comunidad de Madrid necesitan percha política para enfrentarse aquí a la presidenta. Así que mire a ver si es que tienen ustedes algún problema con Madrid, que les interesa bastante poco. No voy a consentir que nos siga dando lecciones de una medida que no llega al 1% de los jóvenes y nos cuesta 3 millones de gestión, que es una pesadilla para los propietarios. Pedro Sánchez, en 6 años, ha construido cero viviendas de las 184.000 prometidas. Eso sí, ha habido pisos para las sobrinas de algunos ministros y también, según el señor Aldama, ese que decía que la señora Maroto era una pesada, para pactarlo con el señor Ábalos, según dice, en mitad del Paseo de La Castellana. Ese es el plan del Gobierno Sánchez. Yo no pienso cometer los errores que han arruinado a Cataluña, que han expulsado a la empresa, que han fomentado la ocupación, que la ideología lo invade todo. Yo no lo pienso permitir. El precio de la vivienda ha crecido enormemente en España entera por culpa de sus políticas. Sus leyes no funcionan. Y yo no pienso decirle a un vecino de Fuenlabrada lo que tiene que hacer con su vivienda, porque es suya y la propiedad es sagrada. Le pertenecen a ella. Nosotros tenemos decenas de planes mucho más eficaces y estamos duplicando las ayudas al alquiler, a la compra de vivienda. Somos los únicos que damos llaves en mano a la gente porque tiene una oportunidad con nosotros. Mientras ustedes nos boicotean, el Plan Vive, los institutos públicos como hacen en Parla, los concertados como hacen en Rivas y en otros municipios. O, por ejemplo, las residencias para mayores con discapacidad. Porque no soportan que nosotros hagamos las cosas correctas y para todos los ciudadanos.

En la parte final de la intervención, la inquilina de la Puerta del Sol le dio una buena sacudida a Mar Espinar a cuenta de las tropelías del Gobierno Sánchez: