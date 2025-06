Ayuso se mofa de la criada de Sánchez en Madrid por la nochecita que dio la UCO al PSOE: «¿Llamaron a telelangosta?»

Brutal.

Isabel Díaz Ayuso no tuvo piedad de una portavoz socialista que ya se repite demasiado en los plenos.

Mar Espinar (PSOE) no sale de la famosa triada del novio, piso y los fallecidos en la residencia para intentar socavar al Ejecutivo madrileño.

La novedad, eso sí, es que este 12 de junio de 2025 arrancó su intervención saludando en castellano y en el resto de lenguas cooficiales para denunciar lo que hizo la presidenta madrileña en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona.

Pero de poco le sirvió la performance.

Díaz Ayuso fue a saco. Y material tenía de sobra, comenzando con el asunto de la UCO y Santos Cerdán:

Estimada portavoz de la banda del Peugeot. Vaya noche en La Moncloa, señores. ¡Vaya noche han pasado de encierro, de llamadas a la Cadena SER, de filtraciones a la portada de ‘El País‘! No, ahora métete con él. Ahora di lo otro. Madre mía, cómo desprestigiar a jueces, a fiscales, a los medios de comunicación, al adversario. ¿A qué hora le han enviado el argumentario desde La Moncloa? Porque han tenido que pasar una noche buena. Bueno, habrán tenido que llamar a Telelangosta. ¡Oiga, mande más, que de aquí no podemos salir hasta que no organicemos otra operación de Estado!