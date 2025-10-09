Ayuso replica magistralmente a la «tabernaria» Mar Espinar (PSOE): «Llevan ustedes una semana sobre-saliente»

Se fue calentita a casa.

Mar Espinar, la ‘teleñeco’ que está puesta en la Asamblea de Madrid por Pedro Sánchez hasta que Óscar López se haga cargo del PSOE madrileño en la próxima legislatur autonómica, acudió a la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con los deberes refritos.

La sustituta de Juan Lobato centró su comparecencia en hablar de Quirón, de la pareja de la presidenta, de los 7.291 fallecidos en las residencias y de que la dirigente de la Puerta del Sol está al lado del genocidio.

Dicho en plata, los temas que ha sacado recurrentemente en las últimas comparecencias en el plenario autonómico:

Esto es lo que pasa cuando se une la codicia con la nula voluntad de servicio, el ayusismo. Porque usted, señora Ayuso, representa todo lo que no funciona en Madrid. Usted es ese vagón de Metro que va hasta las trancas sin climatizar. Usted es ese millón de personas que está en lista de espera. Usted es esos protocolos que se intentaron a 7.291 personas. Usted representa la ley de la selva en materia de vivienda, señora Ayuso. Usted es el estrangulamiento de las universidades públicas. Usted es ponerse al lado de los genocidas. Por una vez, señora Ayuso, por una vez, elija dignidad en vez de codicia y lárguese de una santa vez.

Isabel Díaz Ayuso no dudó en responder con contundencia y le dijo a la ‘lacaya’ de Sánchez en la Asamblea de Madrid que no estaba el PSOE para dar muchas lecciones después de la semana «sobre-saliente» que llevaba.

Eso sí, la dirigente del PP se negó a bajar al barro y a recurrir a ese lenguaje de taberna de puerto que empleó en sus tres minutos de pregunta la diputada socialista: