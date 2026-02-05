Ayuso lanza a la cara de Espinar (PSOE) la bravata del 155 de la ministra ‘risitas’: «Para ustedes tiene una rima fatal»

Casi dos meses sin actividad plenaria.

Ahora, en este arranque de febrero de 2026, vuelven las sesiones plenarias a la Asamblea de Madrid.

Eso sí, los rifirrafes entre el Gobierno y la oposición volvieron, si cabe, con mayor intensidad.

Isabel Díaz Ayuso no dejó pasar la ocasión de devolverle el guantazo al PSOE en la Asamblea de Madrid.

La presidenta regional respondió on contundencia a la portavoz socialista Mar Espinar tras las últimas bravatas del Gobierno sanchista, especialmente la del 155 que sueñan con aplicar en la Comunidad de Madrid.

Todo arrancó con las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez —apodada ‘risitas’ por su peculiar forma de reírse en momentos de tensión y por su historial de frases polémicas—, quien el 4 de febrero de 2026 confesó sin rubor en ‘La Hora de La 1‘ (TVE) que, de tener mayoría en el Senado, plantearía aplicar el artículo 155 para intervenir las competencias de vivienda en Madrid y así imponer la agenda ideológica del Gobierno contra los propietarios.

Una amenaza que olía a revancha política y que recuerda inevitablemente al 155 aplicado en Cataluña en 2017 para frenar el golpe separatista.

Pero ahora el PSOE y sus socios sueñan con usarlo contra una autonomía gobernada por el PP que se niega a plegarse a sus imposiciones en alquileres y expropiaciones encubiertas.

Ayuso, en el pleno de la Asamblea, no tardó en sacar la artillería.

Dirigiéndose directamente a la socialista Mar Espinar, la presidenta madrileña le espetó:

Ahora están enloquecidos porque creen y van a ver que lo van a perder todo en Aragón y utilizan, como les digo, todo lo que pueden. Y esta semana, encima, arremetiendo contra la autonomía de Madrid. Ese 155 que piden para la Comunidad de Madrid tiene una rima fatal para ustedes

Una frase demoledora que puso el foco en la hipocresía socialista: el mismo artículo que usaron para defender la Constitución contra los independentistas catalanes ahora lo invocan para atacar a una región que simplemente defiende la libertad económica y la propiedad privada.

La réplica de Ayuso llegó en medio de un cruce de acusaciones en el que Espinar intentaba cargar contra el Gobierno regional. Pero la presidenta no se mordió la lengua: mientras el PSOE amenaza con intervenciones autoritarias, Ayuso les recordó que Madrid no es Cataluña y que sus bravatas solo evidencian su deriva autoritaria y su fracaso en gestionar el país.

La presidenta tuvo claro que el PSOE está, ahora mismo, desnortado y se agarran a un «caso fabricado», el del supuesto acoso del alcalde de Móstoles a una edil del Partido Popular, para armar ruido:

Se han vuelto locos, locos de odio, locos de rabia, porque no tienen nada que hacer. El Partido Sanchista está hundido en España entera, intentando desde lo personal y con práctica chavistas para que nos arruguemos los que estamos aquí trabajando y cumpliendo con nuestra obligación.

Sacó a relucir la doble vara de medir de Sánchez con los menores: