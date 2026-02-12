Ayuso humilla a Espinar, la «sirvienta» de Sánchez, y la manda a callar con las saunas y ETA

Nuevo revolcón a la lacaya de Pedro Sánchez.

Y ya van unos cuantos.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, la que le está haciendo el caldo gordo a Óscar López para que el ministro llegue sin rasguños aparentes a las elecciones autonómicas de 2027, no gana para disgustos en cada sesión plenaria.

Este 12 de febrero de 2026 volvió a ser más de lo mismo.

La socialista intentó cargar contra Isabel Díaz Ayuso por el supuesto «silencio» ante un caso de acoso en Móstoles, el del alcade Manuel Bautista, del PP, hacia una ya exedil:

Señora Ayuso, han pasado ocho días en los que usted, para sorpresa de nadie, no ha hecho nada decente. Ocho días y el alcalde de Móstoles sigue en su cargo. Han pasado ocho días desde que el señor Serrano y la señora Millán ya no deberían estar aquí, porque la política decente ni ellos ni usted tienen cabida. Mire, lo más sangrante del caso de la concejala del Partido Popular es que la creyeron, señora Ayuso. Pero en vez de protegerla, lo que hizo usted es mandar a dos sicarios a recomendarle que se callaran la boquita. Mire, escuchar a la señora Millán nombrar a la familia para disuadirla de que denunciara es despreciable, porque no es un mal consejo. Era una amenaza, una amenaza que ahora están cumpliendo como acostumbran, con bulos, medias verdades, con insultos. Destrozan vidas, señora Ayuso. Son ustedes como la mafia. Y si con amenazar, borrar mensajes, recomendar que se calle la boquita no basta, tienen el cuajo de filtrar correos manipulados divulgando la identidad. En vez de decirle al alcalde de Móstoles que se largue, lo que hace es ponerla a ella en la diana, señora Ayuso. ¿Es así de verdad como respetan la protección de datos?

Pero la presidenta madrileña le devolvió el golpe con artillería pesada:

Hablando de víctimas, a lo mejor me gustaría incluso recordar a las del señor Txeroki que ustedes han puesto en la calle. Hablando de víctimas, se me ocurre hoy. Intentan ganar por la moral lo que no consiguen, ni por las urnas ni por los juzgados, porque son unos frustrados que no admiten que el pueblo de Madrid no les quiere, ni España entera.

Ni poniéndose chabacana Mar Espinar puede con Isabel Díaz Ayuso y con la verdad. Los frustrados no pueden con ella. Y les revienta. pic.twitter.com/75r0jugpYa — Ayusers (@Ayusers_) February 12, 2026

¿Cómo puede hablar de sicarios, de compañeros suyos de esta Cámara, que son también diputados como usted de este Pleno? Por favor, compórtese como una parlamentaria y no como si estuviera en una taberna de puerto. Hable con educación de compañeros suyos. No puede hablar así. Me hace gracia. Les interesa una señora, les interesa una persona a la que ustedes en Móstoles no paraban de insultar. Ustedes no dejaron de atacar a esta mujer en Móstoles hasta que se convirtieron en ariete contra el Partido Popular porque intentan de esa manera espuria hacerse con el segundo ayuntamiento más importante de la Comunidad de Madrid y no por el trabajo que se está realizando allí.

También cargó contra Espinar a cuenta de las acusaciones del PSOE contra la opacidad del Gobierno madrileño: