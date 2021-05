Leguina muere matando en el PSOE: involucra a Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez en su expediente de expulsión

Joaquín Leguina está dispuesto a morir matando dentro del PSOE.

El expresidente de la Comunidad de Madrid mantiene su sólido rechazo a Pedro Sánchez, más aún desde que recibió un expediente de expulsión promovido por el presidente del Gobierno.

El histórico socialista presentó las alegaciones a dicho expediente, donde ha involucrado a Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín Almunia, José Borrell y hasta al propio Pedro Sánchez, de quienes solicita la testifical.

Esta petición la justifica en la necesidad de comprobar los «niveles de tolerancia de la crítica y discrepancia» en el PSOE. Asimismo, el exdirigente socialista defiende que sus opiniones no suponen «menoscabo» a la imagen del PSOE o de sus órganos colegiados y precisa que ni ha solicitado el voto o realizado propaganda a favor de otro partido.

En este sentido, afirma en su escrito que sus opiniones lo han sido en un contexto de «crítica respetuosa y constructiva en el seno de un partido que históricamente ha venido asumiendo y aceptando elevadas dosis de discrepancia política».

El expresidente de la Comunidad de Madrid no baja la cabeza ante Sánche y responde a las acusaciones formuladas en el expediente de expulsión asegurando que las críticas de las que le acusan «están descontextualizadas» y que, en cualquier caso, sus afirmaciones forman parte del «ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión».

Pon el ejemplo de las declaraciones en las que acabó afirmando que en las actuales circunstancias «no dan ganas de votar a Gabilondo».

Y se justifica asegurando que «no se puede considerar que estas manifestaciones constituyan una muestra pública de insolidaridad, deslealtad, irresponsabilidad u ofensa», por lo que las acciones que se le imputan carecen de «tipicidad» para poder provocar la incoación de un expediente sancionador.

En este contexto, aporta abundante jurisprudiencia y entre ella destaca una sentencia del Tribunal Supremo en la que se separa la discrepancia de la desobediencia.

El parcializado Sánchez Arenas

Una de las primeras cosas que Leguina solicita en su escrito, es que se retire el instructor del expediente de expulsión, José Vicente Sánchez Arenas, por entender que no presenta la necesaria imparcialidad para instruir el expediente disciplinario. Y en caso de que no lo haga, da por presentado incidente de recusación contra el citado instructor.

Para apoyar esta petición, Leguina aporta tuits en los que el instructor, el mismo 6 de mayo (fecha de la incoación del expediente) defiende la potencial expulsión de Leguina y afirma que tendría que haber sido expulsado «tiempo atrás».

El exdirigente socialista aporta también tuits del 25 de marzo de 2017 realizados por el instructor del expediente en los que apunta a que el señor Leguina estaría «anticuado» para el PSOE por apoyar a Susana Díaz en las primarias del partido. Por estos motivos, acusa a Sánchez Arenas de tener predisposición a expulsarle del PSOE, es decir, que tiene un prejuicio de partida que le «inhabilita» para instruir la expulsión.

Se apoya, en este sentido, en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo y advierte de que, en caso de que Sánchez Arenas no se retire, persistiría en la instrucción lo que se denomina el «síndrome del juez Roy Bean», en referencia al juez que encarna Paul Newman en la película de John Houston «El juez de la horca».

En aquel film, el juez dice a uno de los ajusticiados: «usted va a tener un juicio justo y le vamos a condenar a la horca».

La generación peor preparada del PSOE

Con tan solo una pregunta, Joaquín Leguina dio el pasado 10 de mayo un apoteósico ‘zasca’ a Adriana Lastra, así como a una importante parte de la cúpula del PSOE.

El expresidente de la Comunidad de Madrid respondió con elegancia a los desprecios que lanzó en su contra la vicepresidenta general del PSOE, quien atacó a la vieja guardia del partido socialista y le pidió que deje paso a la “nueva generación”.

Sin embargo, la respuesta de Leguina fue contundente: “No se trata de cuestiones de edad. A esta señora, yo le preguntaría ¿Y usted dónde ha estudiado y en qué ha trabajado?”.

Leguina ahonda las burlas contra Lastra, quien viene siendo perseguida por el ‘fantasma’ de su falta de cualificación académica. Es importante recordar que la socialista cursó estudios de Antropología Social, pero no llegó a terminar la carrera porque se volcó de pleno en la política.

Sin embargo, no es la única socialista con esta ‘mancha’ en su expediente profesional. Patxi López (que empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años); el actual ministro Miquel Iceta (que abandonó la carrera de Ciencias Químicas); Elena Valenciano (que infló su currículum a pesar de no haber terminado los grados de Derecho y Ciencias Políticas); y Pepe Blanco (que no acabó el grado en Derecho), entre otros tantos socialistas que apenas tienen el bachillerato.

Las palabras de Leguina llegaron durante la entrevista concedida el domingo 9 de mayo al programa ‘Liarla Pardo’ de laSexta, después de que Cristina Pardo le ha unas declaraciones de Lastra (de noviembre de 2020) en referencia a las críticas que históricos miembros del PSOE lanzaron contra Ferraz.

Lastra aseguró que “yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del PSOE”.

Preguntado sobre estas declaraciones de la portavoz del PSOE en el Congreso, Joaquín Leguina se ha despachado a gusto: