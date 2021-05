El apoteósico ‘zasca’ de Joaquín Leguina a los desprecios de Lastra: “¿Usted qué ha estudiado y dónde ha trabajado?”

Con tan solo una pregunta, Joaquín Leguina dio un apoteósico ‘zasca’ a Adriana Lastra, así como a una importante parte de la cúpula del PSOE.

El expresidente de la Comunidad de Madrid respondió con elegancia a los desprecios que lanzó en su contra la vicepresidenta general del PSOE, quien atacó a la vieja guardia del partido socialista y le pidió que deje paso a la “nueva generación”.

Sin embargo, la respuesta de Leguina fue contundente: “No se trata de cuestiones de edad. A esta señora, yo le preguntaría ¿Y usted dónde ha estudiado y en qué ha trabajado?”.

Leguina ahonda las burlas contra Lastra, quien viene siendo perseguida por el ‘fantasma’ de su falta de cualificación académica. Es importante recordar que la socialista cursó estudios de Antropología Social, pero no llegó a terminar la carrera porque se volcó de pleno en la política.

Sin embargo, no es la única socialista con esta ‘mancha’ en su expediente profesional. Patxi López (que empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años); el actual ministro Miquel Iceta (que abandonó la carrera de Ciencias Químicas); Elena Valenciano (que infló su currículum a pesar de no haber terminado los grados de Derecho y Ciencias Políticas); y Pepe Blanco (que no acabó el grado en Derecho), entre otros tantos socialistas que apenas tienen el bachillerato.

Las palabras de Leguina llegaron durante la entrevista concedida el domingo 9 de mayo al programa ‘Liarla Pardo’ de laSexta, después de que Cristina Pardo le ha unas declaraciones de Lastra (de noviembre de 2020) en referencia a las críticas que históricos miembros del PSOE lanzaron contra Ferraz.

Lastra aseguró que “yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del PSOE”.

Preguntado sobre estas declaraciones de la portavoz del PSOE en el Congreso, Joaquín Leguina se ha despachado a gusto:

“Me parece un tratamiento bastante ridículo, porque no se trata de cuestiones de edad. Yo lo que le preguntaría a esta señora es ¿y usted qué ha estudiado y dónde ha trabajado? Porque en la ‘vieja guardia’ todos hemos estudiado y todos hemos trabajado. Cuando llega González a La Moncloa, ¿quién entra en el Gobierno? Todos tenían su carrera profesional”.

El zasca de Leguina a Lastra, es de los que hacen historia.

"La pregunta que yo le haría a esta señora es, ¿y usted qué ha estudiado y dónde ha trabajado?".

Apoteósico. pic.twitter.com/VVtpsCzZf1 — 𝑱𝒆𝒔ú𝒔 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓𝒂𝒍 🇪🇸 (@jemayfe) May 9, 2021

Descontrol en el PSOE

Las tensiones internas en el PSOE siguen alcanzando hitos históricos.

Es importante recordar que, tras el batacazo electoral del 4M, dos históricos del Partido Socialista (Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros) han sido expulsados del PSOE después de haber ‘apoyado’ a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado 7 de mayo la Ejecutiva federal tomaba esta decisión en base a una visita que los dos exdirigentes socialistas realizaron junto a Ayuso a un centro de equinoterapia.

Este domingo, Leguina ha explicado cómo se produjo aquel encuentro con la por entonces candidata ‘popular’ a la Presidencia madrileña.

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid ha justificado que la visita, realizada el 22 de abril, formaba parte de las actividades de la Fundación Alma Tecnológica, que preside Redondo Terreros y de la que el propio Leguina es miembro del patronato.

A esa visita fue también invitado el candidato socialista, Ángel Gabilondo, que declinó el ofrecimiento. En cualquier caso, como Ayuso sí acepto, los dos socialistas de la “vieja guardia” acompañaron esa jornada a la presidenta madrileña. Algo que no sentó nada bien en Ferraz.

Joaquín Leguina se mostró indignado tras conocer la decisión de la Ejecutiva socialista de expulsarles por este acto y lo justificó como un cortina de humo para tapar la debacle del PSOE en las elecciones madrileñas: “Ahora resulta que la culpa del desastre electoral del PSOE en Madrid la tenemos Nicolás y yo. ¡La culpa la tiene un señor que se llama Pedro Sánchez. Tendrían que abrirle expediente a él!”, replicó.