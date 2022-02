Reunión de la dirección del PP: Almeida se baja del barco para no naufragar con Casado, Egea y todo Génova

Fecha clave para el Partido Popular la de este lunes 21 de febrero de 2022: reunión del Comité de Dirección del PP convocado por Pablo Casado ante la liada del fin de semana en Génova 13.

Y una noticia poco esperada: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también portavoz del partido nacional como cargo orgánico, no asiste a la reunión. Una ‘bajada del barco’ apresurada y muy lógica: es el momento de no quemarse junto a Casado, Egea y demás cargos de la sede nacional del PP que están a punto de naufragar con todo el equipo.

A las 11.00 en Génova tenía cita la reunión, con manos nerviosas y gargantas secas, porque la situación en Génova de la dirección y liderazgo de Pablo Casado está en su peor momento desde que saliera elegido en 2018 como sucesor de Mariano Rajoy.

El secretario general, Teodoro García Egea; los vicesecretarios del partido Ana Beltrán, Pablo Montesinos, Ana Pastor, Antonio González Terol, Jaime de Olano y Elvira Rodríguez; y los portavoces parlamentarios Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat; así como los presidentes del Comité Electoral y del Comité de Derechos y Garantías. Quien también estaba citado pero no asistió es el portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un movimiento de lo más arriesgado pero inteligente.

Casi al mismo tiempo que Almeida se bajaba del barco, Isabel Díaz Ayuso regresaba a su agenda de trabajo después de haberse centrado durante unos días en su pugna con el PP nacional y en demostrar su inocencia y la de su hermano; y lo hizo participando en un acto en Boadilla del Monte, la inauguración de una biblioteca.

Durante la rueda de prensa posterior, la presidenta madrileña explicó su sentir con respecto de Génova 13, sede en la que a la misma hora están sumidos en una reunión del comité de dirección:

Y en cuanto a las dimisiones que se han exigido, Ayuso explica:

«Si tiene que haber o no dimisiones en el PP se verá en estos días. No puede salir gratis toda esta situación y la destrucción de mi presunción de inocencia. Yo no puedo mirar para otro lado y hacer como que todo sigue igual».