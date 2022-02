García Egea se pone bruto: «No dimito porque no me sale de las pelotas»

El Comité de dirección de la fecha clave de 21 de febrero de 2022 en el Partido Popular tuvo que ser de lo más intenso. No era para menos.

Cortaron al mediodía y siguieron por la tarde. La comida tuvo que ser lo peor. Con las cartas ya puestas sobre la mesa y los primeros codazos en la sala de reuniones de alta alcurnia en la sede de Génova. Pablo Casado estaba y sigue estando contra las cuerdas. Solo salvó el día sin convocar el congreso extraordinario para elegir nuevo líder nacional antes de la fecha del ordinario, en julio. Pero el que es un milagro que siga en su cargo de secretario general una jornada más es Teodoro García Egea.

Todos los barones regionales del PP y buena parte de diputados y senadores le apuntaron a Pablo Casado la cabeza de su buen amigo y fiel escudero -aunque poco acertado- para ganar algo de tiempo, contentar al personal con el sacrificio y poder ganar algunos puntos de todos los perdidos. Pero no procedió Casado y no dimitió el propio Egea. Esto es política, ¡qué se iban a creer!

La periodista Lucía Méndez publica este 22 de febrero de 2022 en el diario El Mundo las palabras textuales de García Egea en un momento tan complicado y de ahí, probablemente, el exabrupto:

«El secretario general, Teodoro García Egea, lo ha venido diciendo en las últimas horas. «No dimito porque no me sale de las pelotas, si quieren algo, aquí les espero, que reúnan los apoyos para forzar un Congreso extraordinario. Al presidente Pablo Casado lo eligieron los militantes en unas primarias. No puede ser removido por un golpe palaciego, ni por unos manifestantes que cercan la sede».»