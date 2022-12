El aplaudido zasca de Ayuso a Sánchez durante el homenaje a la Constitución Española

Un homenaje como Dios manda a la Carta Magna Española.

Isabel Díaz Ayuso dejó claro en el acto celebrado en la Puerta del Sol que si hay un arma letal para acabar con los enemigos de España (y con quienes se alían con ellos) esa es la Constitución.

La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo un discurso basado en la unidad de España y en luchar todos juntos para evitar que este bello barco que es nuestra nación se hunda.

Toda una declaración de intenciones para poner en su sitio y en evidencia a Pedro Sánchez.

Ayuso acusó al inquilino de La Moncloa de no respetar ni a la Corona ni a los jueces y seguir destrozando España:

Hemos de reafirmar lo que nos hemos dado y no dejar que nos arrastren los que nos llevan a experimentos fracasados.

Para la mandataria madrileña, la Carta Magna ha sido capaz de darle a España la etapa más duradera de paz:

Para Ayuso, este 44 aniversario de la Constitución es esencial:

Denunció las artimañas de Sánchez para derogar delitos como el de la sedición:

Insistió en el respeto que se le tiene que tener a las decisiones judiciales después de toda la polvareda montada con la chapuza del ‘solo sí es sí’ de Irene Montero:

Tenemos que poner todo nuestro empeño en reforzar el prestigio de la Justicia: no se pueden cuestionar las sentencias cuando no nos son favorables, ni descalificar a los jueces que las dictan.

Reclamó fortaleza institucional del Estado para luchar contra quienes pretenden hacer de su territorio una especie de reino de taifas:

No puede haber un Estado débil que no se atreva a resolver los problemas nacionales. No somos un estado plurinacional, sino una monarquía parlamentaria con autonomías. La deslealtad al sistema lleva a un federalismo que destruye la soberanía nacional y que quienes lo proponen de mala fe saben que en lo federal está el germen de la negación y la destrucción de la soberanía nacional.