Un magnífico Espinosa de los Monteros dice adiós a la política pero no a VOX: elogia a España, Abascal y a sus compañeros

El que era el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros abandona la política en activo. Si bien a tempranas horas de la mañana había trascendido su decisión de dejar la política, no quedaba claro cómo quedaba su relación con el partido del que forma parte.

Lo ha aclarado esta mañana con emoción en el tono y elegancia en las formas. En una sentida alocución a los medios, el audaz político ha asegurado que toma la decisión por motivos familiares y que seguirá dentro de VOX como «un afiliado más de base». Ha afirmado que «el proyecto merece la pena» y que «el final no ha llegado». Lejos de caer en la crítica a su formación, se ha mostrado agradecido y ha deseado «ver pronto a Abascal en la Moncloa».

En la rueda de prensa realizada desde el Congreso de los Diputados, fue breve pero no dejó pasar la oportunidad para agradecer a todos los que lo han acompañado en este viaje político al tiempo que ha dado un mensaje de aliento a los españoles, asegurado que se marcha “con la plena confianza de que todo saldrá bien. Y si no, entonces no es el final”.

En cuanto a las razones de la decisión, simplemente indicó que renuncia a su acta como diputado “por razones personales y familiares”.

“Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos todavía no son mayores. Y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro”.

Indicó que el ser diputado ha sido el mayor logro profesional y que atesorará en su memoria lo vivido en estos años en el Parlamento.

“Sin duda, el honor de mi vida profesional ha sido formar parte de este Congreso de los Diputados. Me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante más de cuatro años y de haber podido contribuir con mis limitaciones y mis talentos a la defensa de los intereses de la nación española”.

También realizó una confesión: que lo que más lo marcó fue el poder conocer al rey Felipe VI. “El punto culminante para mí fue el poder acudir todos los 12 de octubre al Palacio Real a festejar nuestro día nacional y conocer a su Majestad, el rey”.

Y en este sentido, se mostró agradecido. Tanto con los millones de votantes en las elecciones locales, generales y europeas, como con los que le saludan felicitan y animan en las calles. A ellos les emplazó a “mantener el buen ánimo, porque la misión merece la pena”.

Además, agradeció a todos los trabajadores que forman parte del Congreso de los Diputados, desde el personal de limpieza, al personal de seguridad, a la dirección. Mención especial fue el saludo a la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, con la que reconoció tener una “relación cordial y correcta”. Momento en el que se permitió bromear, al señalar que esperaba no “perjudicarla mucho” con esta confesión.

También agradeció a la periodistas que se encontraban cubriendo el evento. Si bien reconoció que «nuestra relación no ha sido fácil», les pidió, tanto a ellos como especialmente a los medios en los que trabajan, a tratar al partido de una “manera más natural” como merece “la tercera fuerza de España”.

En cuanto a VOX, indicó de forma contundente que permanece ligado a la formación si bien no desde la política en activo.

“Permanezco en VOX, Me quedo como afiliado de base. Y siempre a su disposición para lo que necesiten de mí”.

Respecto a su relación con el líder de la formación, Santiago Abascal, solo pudo agradecer el tiempo que han compartido desde el inicio del partido: