Coalición Canaria retrata la ineptitud de Pedro Sánchez: “No ha trasladado los recursos para La Palma”

La diputada Cristina Valido ha retratado la pésima gestión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de cara a un posible apoyo al candidato socialista.

“Apoyamos los presupuestos del 2023 y no se han cumplido. ¿Quién no es confiable? La llave de los recursos de Canarias la tiene otros”.

Ha destacado que Coalición Canaria ha pactado con el Partido Popular apoyar a su candidato Alberto Núñez Feijóo, en caso de presentarse a una investidura por los reiterados desplantes del socialista, el peor de ellos es que todavía no ha trasladado los recursos pactados en los últimos Presupuestos aprobados que contaron con su apoyo.

“Si el PSOE no ha sido capaz de cumplir los acuerdos con Coalición Canaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 no teníamos motivos para fiarnos de una propuesta que solo contemplaba una parte de la agenda canaria que el PP sí asumió”.

La diputada ha descartado que en este momento cambie su apoyo o que vote a favor de Pedro Sánchez si es quien va a la investidura porque “si pusimos los votos para sacar los presupuestos, no es lógico que después de meses no se hayan trasladado los recursos”.

“No ha trasladado los 100 millones para la reconstrucción de La Palma, un millón y medio para apoyo a los profesionales para la atención a la salud mental a las familias palmeras que la necesitan, dinero para las universidades, para la investigación, partidas para el coste de las mercancías que encarecen nuestra cesta de la compra. Más de 200 millones que no se han transferido y estamos ya en el ecuador del Ejercicio y en la situación política actual”.

“Preocupa mucho que ese dinero no haya llegado”, ha señalado porque nunca se han dado explicaciones de porqué no se han enviado los recursos. En especial porque Sánchez siempre ha mencionado la erupción en la isla como una de las excusas para no cumplir sus promesas.

Valido también ha atizado a la socialista Adriana Lastra que afirmó que Coalición Canaria no era confiable. “Es preferible no hacer ranking de confiabilidad porque salen perdiendo”.

Sobre Feijóo considera que es legitimo y válido que el candidato ganador se presente a la investidura. “Tiene todo el derecho, es el partido más votado y si tiene la confianza y los escaños necesarios, debe intentarlo”. Más porque la situación es “compleja” y ninguno de los dos tiene asegurados los votos necesarios.

Resalta que el ambiente de incertidumbre se mantiene porque los partidos independentistas, fundamentales por sus votos para determinar si se conforma o no un gobierno, no participarán en la ronda de contactos con el Rey, por lo que no se puede afirmar qué va a pasar.

También ha señalado que en el encuentro con su Majestad hablaron sobre el incendio de Tenerife.