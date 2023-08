La sombría advertencia de Juan Carlos Girauta: “La amnistía mataría la democracia”

Una de las concesiones que tendrá que hacer el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a los independentistas para poder mantenerse en La Moncloa es la amnistía.

Desde el PSOE sanchista y la ‘brunete pedrete’ han empezado a impulsar que la medida es “necesaria para la democracia”, pese a que menos de un mes, el propio Sánchez, en plena campaña, afirmó que no habría “ni amnistía ni referéndum”.

28 días hace que dijo esto. 28. pic.twitter.com/tPFMXDm0jr — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) August 17, 2023

Alguien que no ha dejado pasar por alto el riesgo real que implica la concesión de la medida es Juan Carlos Girauta, que ha alertado cómo la amnistía “mataría la democracia”.

En su columna en el diario ABC, reflexiona que la “democracia española nació con una amnistía y morirá con otra” dejando claro los peligros que imponen esta medida que es inconstitucional.

En cuanto a las posibilidades legales sobre la acción se muestra contundente: “Bajo la Constitución no cabe la amnistía”, por lo tanto de producirse, será fuera de ella y contra ella.

“Ustedes oirán y leerán a autoridades académicas y a juristas mercenarios afirmar que la amnistía sí cabe en la Constitución. Les estarán mintiendo, ya que el Derecho nunca puede abandonar el terreno de la razón; si lo hace, deja de ser Derecho”.

En este punto, coincide con lo que señalan muchos expertos: “La Constitución no necesita decir que la amnistía está prohibida porque ya prohíbe el indulto general. Una lógica indiscutible permite traducir el principio general “quien puede lo más puede lo menos” por “quien no puede lo menos no puede lo más”.

“La amnistía es algo tan excepcional que en el mundo solo se considera y concede en escenarios de (o equivalentes al) cambio de régimen, cuando se trata de hacer borrón y cuenta nueva”.

Señala que al implementarse, se tratan los delitos cometidos como ‘políticos’ porque de forma implícita o explícita, reniega la legitimidad del régimen en el que se produjeron, juzgaron y condenaron los hechos.

“Dar una amnistía hoy en España a los golpistas y a los miembros de los comandos que se enfrentaron violentamente a la policía solo tiene una interpretación: en 2017 (y los años siguientes) España no era una auténtica democracia, su policía actuó ilegítimamente, la aplicación del 155 fue propia de un Estado autoritario y la verdadera legitimidad la ostentaban los separatistas que aprobaron la ley de Transitoriedad hacia la República Catalana, los que incendiaron las calles de Barcelona”.

Alfonso Serrano retrata a Ana Pardo de Vera y toda la ‘brunete pedrete’ por impulsar la amnistía

senador por el Partido Popular Alfonso Serrano ha cargado contra los medios voceros de Pedro Sánchez por el blanqueamiento de los independentistas catalanes y en especial de la amnistía.

Como suele ser habitual, en los medios que conforman la ‘brunete pedrete’, se avanzan las líneas editoriales que les ordena Moncloa. Que hace dos diarios justificaban una postura distinta importa poco. Son los defensores de la falta de escrúpulos de Sánchez y de sus vaivenes políticos, que ahora han definido con un eufemismo: “el cambio de opinión”.

Uno que no ha tragado con esto ha sido Serrano, que ha atizado a la columnista Ana Pardo de Vera, por su última texto publicado en el diario Público.

Sin ningún tipo de pudor, Pardo de Vera hace una apología de la amnistía a los independentistas catalanes. En el texto se puede leer “la amnistía -o como le llamen- no es solo una reclamación de Carles Puigdemont o de Oriol Junqueras, sino una necesidad democrática de toda España para seguir avanzando”.

De esta forma, hace suya las exigencias de los golpistas pese a que en ningún momento ni el PSOE ni Sumar prometieron la amnistía o la han definido como una “necesidad democrática”.