¡No se les cae la cara de vergüenza! Vea el vídeo donde Illa y el PSOE quedan como la Chata con la amnistía

Tienen la jeta de cemento armado.

Salvador Illa y el PSOE son, ahora mismo, el perfecto ejemplo de decir una cosa y su contraria sin que se les caiga la cara de vergüenza.

Como bien dijo el 27 de octubre de 2023 el expresidente Felipe González en un acto en Avilés (Asturias) que lo que no podía sostenerse es que hasta el mismo 23 de julio de 2023 se mantuviese una firme oposición a la amnistía y después, contados los votos, la misma fuese moneda de cambio para que Pedro Sánchez pudiese ser investido.

Salvador Illa, líder de los socialista catalanes, es de los que sigue al dedillo esa máxima ‘grouchana’ de que ‘tengo unos principios pero, si no gustan, tengo otros’.

El exministro de Sanidad fue todo un ariete contra la amnistía, la rechazó de plano, incluso en la misma noche electoral del 23 de julio de 2023.

Sin embargo, la perspectiva de perder el poder asusta más a los socialistas que para un estudiante universitario un examen de semiótica, así que ni corto ni perezoso ha virado en su manera de pensar.

Esto, con distintas palabras es lo que Illa había ido diciendo en diferentes foros y medios de comunicación.

Salvador Illa rechazó de forma tajante el referéndum y la amnistía que reclama Juntos por Cataluña, dos peticiones que considera que están fuera del marco legal español y que supone dividir a los catalanes:

Es momento de unir, los resultados electorales son claros y rotundos. Queremos ser claros: nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en el camino de unas políticas que han dado resultados positivos en Cataluña y que cuentan con el aval mayoritario de la ciudadanía, y a hacerlo con discreción, coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución . Pero no daremos ni un solo paso por el camino de la ruptura y la división.

Seamos claros en esto. Todo lo que vaya en la línea de profundizar en la división de la sociedad catalana es un camino equivocado y no daremos ni un paso por este camino. Con nosotros no se puede contar. Por el camino que propone el independentismo no se puede ir a ningún lugar. Si se tiene que volver a ir a elecciones, iremos a elecciones. Conviene pensar más en Cataluña que en sus propios partidos.