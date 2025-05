Navajazos del ‘comegambas’ Unai Sordo (CC.OO) a Puigdemont: «Es más inútil que la última rebanada del pan Bimbo»

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha derivado en un insólito enfrentamiento público entre el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. Lo que comenzó como una crítica sindical a la postura política de Junts ha terminado en una batalla dialéctica con metáforas panaderas y recetas de cocina que ha dejado atónitos a propios y extraños.

Todo comenzó cuando Sordo, durante la presentación del decimotercer congreso del sindicato, arremetió con dureza contra la formación independentista por su rechazo a la ley de reducción de jornada laboral. El líder sindical no se anduvo con rodeos y lanzó una comparación que ha dado la vuelta a las redes sociales: «Tiene que ser difícil gestionar que eres más inútil que la última tostada del pan Bimbo«.

La contundencia del ataque de Sordo sorprendió incluso a los periodistas presentes. El secretario general de CCOO no se limitó a esa comparación, sino que profundizó en su crítica: «Suele haber una relación directa entre la inutilidad y las pataletas que se adoptan. Como Junts no pinta mucho en Cataluña, necesita una permanente provocación en el Congreso de los Diputados«.

Sordo fue más allá equiparando acusando a la formación de Puigdemont de «hacer política jodiendo al personal», recordando que ya votaron en contra de la revalorización de las pensiones.

El origen del enfrentamiento se encuentra en la decisión de Junts de presentar una enmienda a la totalidad a la ley que pretende reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un acuerdo que el Gobierno cerró con los sindicatos. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, había calificado la propuesta como obra del «lobby sindical español», lo que encendió la mecha de la indignación en CCOO.

La reacción del expresident catalán no se hizo esperar. Lejos de responder con la misma agresividad, Puigdemont optó por una estrategia diferente: el humor y la gastronomía. A través de su cuenta en la red social X, el líder independentista respondió: «Una forma muy rara de defender a los trabajadores de Bimbo, diciéndoles que hacen productos inútiles».

Con cierta ironía, Puigdemont pidió «un poco más de respeto» por las familias trabajadoras «que sí saben aprovechar la última rebanada» y por la gente que recicla. Tirando de autobiografía, añadió: «Como hijo de familia numerosa que ha comido más sopas de pan que la media, le puedo aconsejar unas cuantas recetas para que vea que la última tostada de pan de molde puede ser muy útil».

Y para rematar su peculiar respuesta, el expresident reconoció haber recurrido a la inteligencia artificial: «El ChatGPT me ha facilitado el trabajo», escribió, antes de compartir seis recetas para aprovechar la última rebanada de pan, entre ellas picatostes, pan rallado, tostadas dulces y mini pizzas rápidas.

Una manera ben estranya de defensar els treballadors de Bimbo, aquesta de dir-los que fan productes inútils.

Per cert, hauria de tenir una mica més de respecte per les famílies treballadores que sí saben aprofitar la darrera llesca o la darrera torrada, i per la gent que recicla… https://t.co/BNkaxLTTVM

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 7, 2025