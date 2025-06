La UCO irrumpe en Ferraz y Transportes: un terremoto político sacude la sede del PSOE y Sánchez cancela toda su agenda

En la mañana del 20 de junio de 2025, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplegado en los pasillos de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, así como en las oficinas de Adif, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. El motivo: una operación judicial sin precedentes recientes, relacionada con la presunta trama de corrupción que salpica a nombres tan conocidos como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

El juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, autorizó estos registros tras hallar “consistentes indicios” sobre amaños de contratos públicos y presuntos pagos ilícitos entre altos cargos y empresarios vinculados a obras adjudicadas por el Estado. La operación marca un nuevo capítulo en el conocido como “caso Koldo”, que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos recientes.

Los agentes no acudieron precisamente por cortesía. El objetivo era localizar y clonar correos electrónicos, dispositivos móviles y documentación clave que pudiera arrojar luz sobre las supuestas irregularidades cometidas durante los años dorados del Ministerio de Transportes bajo la batuta socialista. En especial, se centraron en los correos corporativos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como en cualquier archivo vinculado a adjudicaciones sospechosas.

El interés del juez se extiende también a las cuentas bancarias personales de Cerdán —excluyendo las ligadas directamente al PSOE— y a las transacciones financieras de hasta cinco empresarios investigados por su presunta relación con el amaño de contratos públicos. En total, se van a revisar cerca de 500 cuentas bancarias asociadas al caso.

La investigación abarca: Correos electrónicos corporativos (Ferraz, Transportes) Dispositivos móviles (volcado completo) Contratos y adjudicaciones públicas recientes Información bancaria personal y empresarial Documentación interna sobre procesos de licitación



Los protagonistas: Cerdán, Ábalos y Koldo

La figura central en el epicentro del huracán en estos momentos es Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista y mano derecha del presidente del Gobierno. Su correo electrónico habría sido facilitado presuntamente a Koldo García —exasesor cercano— para canalizar comunicaciones internas “sensibles” sobre adjudicaciones. El juez ha citado a declarar a Cerdán el próximo 30 de junio. Por su parte, José Luis Ábalos, exministro y actual diputado, también está bajo el foco: se requiere el acceso a su correo ministerial para rastrear posibles pruebas.

El antiguo asesor Koldo García, convertido en protagonista involuntario del escándalo, ya era conocido por su implicación en otras investigaciones previas. Ahora, el triángulo formado por estos tres nombres amenaza con desestabilizar las bases mismas del aparato socialista.

Claves judiciales y económicas del caso

El trasfondo es tan complejo como jugoso para cualquier analista. El procedimiento judicial apenas acaba de comenzar y se prevé largo e intenso. Se investiga si hubo pagos ilegales para favorecer empresas concretas en concursos públicos. Además, las empresas bajo sospecha incluyen grandes constructoras nacionales. Otro aspecto es que el patrimonio personal de los investigados está siendo escrutado al milímetro.

El juez Puente justifica los registros por “indicios consistentes” tras meses de investigaciones sigilosas. La autorización incluye no solo acceso físico sino también volcado digital masivo: bienvenidos al siglo XXI judicial, donde los discos duros pesan más que las cajas fuertes.

Sánchez cancela su agenda y se reúne con Illa

En medio de todo este terremoto el presidente del Gobierno ha cancelado su agenda. El día de ayer no asistió al Congreso Confederal de CCOO y ha vaciado todo lo que tenía hoy. Por contra y de forma llamativa, ha tenido una reunión de última hora con el presidente catalán, Salvador Illa. El encuentro no estaba previsto ni en la agenda del jefe del Ejecutivo ni en la del presidente catalán. Sin embargo, desde Moncloa dicen que no es una ‘reunión de urgencia’ sino un encuentro personal y por eso no figuraba en las agendas.