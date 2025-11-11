Pérez Llorca asume el liderazgo: el PP elige al alcalde de Finestrat para presidir la Generalitat Valenciana

Tras la renuncia de Carlos Mazón, el Partido Popular ha actuado rápidamente y ha designado a Juanfran Pérez Llorca como su candidato para presidir la Generalitat Valenciana. Esta decisión, anunciada por Alberto Núñez Feijóo tras una conversación telefónica, cierra una semana llena de quinielas, rumores y análisis en redes sociales sobre el rumbo del gobierno autonómico.

Pérez Llorca, que es actualmente portavoz del grupo popular en Les Corts y alcalde de Finestrat (Alicante) desde 2015, se erige como el favorito dentro del partido.

Su perfil, caracterizado por una gestión municipal cercana y pragmática, ha logrado convencer tanto a la sede central en Génova como a los militantes valencianos. El apoyo unánime de las tres provincias del PP ha sido crucial para mantener la cohesión interna en un momento donde la estabilidad política se presenta como un argumento vital.

El nuevo candidato enfrenta el desafío de obtener una mayoría parlamentaria centrada en la recuperación y reconstrucción regional, especialmente después de los recientes episodios climáticos que han impactado varios municipios.

En esta ocasión, no se puede pasar por alto a Vox. El partido liderado por Santiago Abascal ha dejado claro que su negociación no será con Génova, sino directamente con el candidato elegido: Pérez Llorca. Su respaldo resulta fundamental para llevar a cabo la investidura y han planteado sus condiciones: rechazo explícito a políticas medioambientales y a aquellas que consideran que fomentan la inmigración ilegal. Los de Bambú se niegan a ser parte de lo que ellos denominan “estafa a los valencianos” y mantienen firme su postura durante las negociaciones.

El PP ya ha informado oficialmente a Vox y al resto de grupos representados en Les Corts sobre su decisión, iniciando así un periodo de diálogo que, según Pérez Llorca, se llevará a cabo “con seriedad, rigor y priorizando siempre las necesidades de los valencianos”.

Trayectoria y perfil del nuevo candidato

Juanfran Pérez Llorca (Finestrat, 1976) ha forjado su carrera política desde lo local, logrando revalidar mayorías absolutas en su municipio y ascendiendo hasta convertirse en una figura clave del PP valenciano. En agosto de 2023 asumió el cargo de secretario general del partido en la región tras suceder a María José Catalá, consolidando así su complicidad con Mazón y su rol como mano derecha del expresidente.

Además de ser alcalde, Pérez Llorca ocupa el cargo de diputado en las Cortes Valencianas y ha estado al frente de la estrategia parlamentaria del PP. Su gestión municipal se distingue por proyectos enfocados en el desarrollo urbano, atracción de inversiones y mejora de servicios públicos. Es visto como un gestor pragmático, más inclinado al trabajo tras bambalinas que a buscar protagonismo mediático.