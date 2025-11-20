Abascal y Feijóo destruyen a Sánchez tras la condena a su fiscal general

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado un terremoto en Moncloa y en Ferraz.

Ante el hecho inédito de que el jefe del Ministerio Público haya sido condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación, los líderes del Partido Popular y de Vox no han tardado en reaccionar.

Ambos se han pronunciado en sus perfiles en las redes sociales para expresar su opinión ante semejante vergüenza, que acorrala todavía más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo resalta lo inédito de la situación, a la que define como “bochorno” y “anomalía”. Señala que es una marca que llevará para siempre el líder del PSOE.

«Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo».

Por su parte, Santiago Abascal también reitera que García Ortiz es el primer fiscal general condenado en la historia del país. Sin embargo, hizo un vaticinio: que el marido de Begoña también terminará siendo condenado por todos los escándalos que salpican a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo.

«Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones».