El PP no da crédito al festival de escándalos y detenciones del PSOE: «No van a quedar ni las raspas»

Se avecina una negra Navidad.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió con detenciones que dejan al descubierto la podredumbre de un Gobierno agotado. En una operación secreta de la Audiencia Nacional, coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, la UCO ha detenido a Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y hombre de absoluta confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero. Los cargos: fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación en adjudicaciones públicas que huelen a chanchullo desde lejos.

Díez, que saltó a la fama por sus maniobras para desviar investigaciones judiciales contra la esposa de Sánchez, ahora duerme en los calabozos de Tres Cantos.

Pero no acaba ahí la sangría. En la misma operación, la UCO ha arrestado a Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán –el exnúmero 3 del PSOE, dimitido por el caso Koldo y ahora excarcelado–, en la constructora Servinabar.

Un ritmo de escándalos desorbitado

Los socialistas suman un nuevo capítulo de machismo enquistado. José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, ha dimitido tras acusaciones de acoso sexual que la dirección del PSOE sabía y tapó durante meses. Denuncias ignoradas, víctimas silenciadas: el mismo patrón que con Paco Salazar.

Es normal que estas noticias sean la causa de la cara tan desencajada que presentaba Sánchez en su última aparición en el Congreso. Una comentada imagen que no pasó por alto para Ester Muñoz, portavoz del PP, que analizó lo surrealista de la situación:

«Entiendo la cara que tenía ayer Pedro Sánchez de cariacontecido, de preocupado. Fue comentada en las redes sociales y todo el mundo lo vio. Y yo lo entiendo porque el día que estamos viviendo está siendo absolutamente dantesco. Amanecíamos con un nuevo caso de acoso sexual dentro del PSOE, ha dimitido el presidente de la diputación de Lugo, un caso similar de denuncias previas que se conocían y se taparon. Yo cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027 pues con el ritmo de escándalos que llevamos, en 2027 del partido socialista no van a quedar ni las raspas«.