LA LOCALIDAD SE LLAMA VILLANUEVA DEL TRABUCO

¡Que caiga el meteorito ya! El PSOE ficha a un filósofo travesti para charlar de capitalismo arco iris en un pueblo de Málaga

"Los pueblos de España quedando como el culo gracias a Villanueva del Trabuco a la caza del machirulo heteronormativo del capitalismo arco iris"

Simón Cano Le Tiec.
Simón Cano Le Tiec.
No es coña, aunque pudiera parecerlo.

Ni tampoco una inocentada.

Un ayuntamiento del PSOE fichó a Simón Cano Le Tiec, un filósofo travesti, para hablar de capitalismo arco iris.

Lo mejor de todo, para redondear la gracia, es que la localidad se llama Villanueva del Trabuco (Málaga).

Este fue un extracto de la charla en el consistorio malacitano:

El concepto de capitalismo del arco iris, que a lo mejor muchas personas piensan directamente que es una crítica, es una alusión a esta noción de capitalismo global, que es un poco el marco hegemónico económico que domina Occidente, no tiene tanto que ver con esto, sino realmente con un concepto que se forja en los años 2000-2010, que es el concepto de homocapitalismo, aunque también se ha abordado como capitalismo rosa o capitalismo del arco iris.

El capitalismo del arco iris, por tanto, comprende que la libertad de los individuos que conforman esta comunidad realmente no es una libertad al uso, no es una libertad de acción, sino más bien una libertad de actuar en el libre mercado. Es decir, no entiende la libertad como una libertad autónoma, sino como una libertad de poder producir, de poder participar del consumo y del mercado.

El cachondeo en redes sociales no se hizo esperar:

