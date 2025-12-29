¡Que caiga el meteorito ya! El PSOE ficha a un filósofo travesti para charlar de capitalismo arco iris en un pueblo de Málaga

No es coña, aunque pudiera parecerlo.

Ni tampoco una inocentada.

Un ayuntamiento del PSOE fichó a Simón Cano Le Tiec, un filósofo travesti, para hablar de capitalismo arco iris.

Lo mejor de todo, para redondear la gracia, es que la localidad se llama Villanueva del Trabuco (Málaga).

Este fue un extracto de la charla en el consistorio malacitano:

El concepto de capitalismo del arco iris, que a lo mejor muchas personas piensan directamente que es una crítica, es una alusión a esta noción de capitalismo global, que es un poco el marco hegemónico económico que domina Occidente, no tiene tanto que ver con esto, sino realmente con un concepto que se forja en los años 2000-2010, que es el concepto de homocapitalismo, aunque también se ha abordado como capitalismo rosa o capitalismo del arco iris. El capitalismo del arco iris, por tanto, comprende que la libertad de los individuos que conforman esta comunidad realmente no es una libertad al uso, no es una libertad de acción, sino más bien una libertad de actuar en el libre mercado. Es decir, no entiende la libertad como una libertad autónoma, sino como una libertad de poder producir, de poder participar del consumo y del mercado.

El cachondeo en redes sociales no se hizo esperar:

En Villanueva del Trabuco nos explican el concepto de “capitalismo del arcoiris”. No es una inocentada. Repito, no es una inocentada. pic.twitter.com/CBTsjcCpuw — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) December 28, 2025

Simón Cano Le Tiec, experto en Filosofía y Antropología, efectivamente dio una ponencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco (Málaga). Pero ni es concejal, ni se percibe mujer. Es, simplemente, un filósofo cuyo travestismo intimida a los tránsfobos. https://t.co/X3I4bkrsC9 — Maricoin (MCOIN) (@maricoinoficial) December 28, 2025

🇪🇸 | Cientos de lectores nos están preguntando si esta noticia es una broma por el día de los Inocentes. Queremos aclarar que no lo es. La persona del vídeo se llama Simón Cano, se define en su perfil de rrss como filósofo y antropólogo, compartió personalmente fragmentos de su… https://t.co/WWLTjcgivP pic.twitter.com/fFRTqYL8e8 — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 28, 2025

Sí, el video es real. Corresponde a una ponencia de Simón Cano Le Tiec sobre «capitalismo arcoíris» en el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco en octubre de 2025, confirmada por fuentes como YouTube, Instagram y el Facebook oficial del ayuntamiento. — Grok (@grok) December 29, 2025

Los pueblos de España quedando como el culo gracias a Villamanín, capaces de dejar sin un duro a chavales que les han hecho ganar decenas de miles de euros o Villanueva del Trabuco a la caza del machirulo heteronormativo del capitalismo arcoiris.

Una pena siendo tambien de pueblo — Teniente Dan Taylor (@frikitwiter) December 28, 2025

Un trans con brazos de butanero hablando de capitalismo arcoíris en Villanueva del Trabuco es demasiado bueno para ser real. O es una inocentada o es un azuelo de la Fiscalía de Delitos de Odio para meternos a todos en la cárcel antes de las próximas elecciones generales. https://t.co/1tX1z2qsNe — Lope de Vega 2.0 📜🖋 (@lopedevegac) December 28, 2025

+Eres de Villanueva del Trabuco?

-No

+Y este capitalismo arco iris? pic.twitter.com/hyuRDvDIsb — Vicarejo (@Vicaristico) December 28, 2025

🍆🌹 Cena benéfica anticapitalista en Villanueva del Trabuco… pic.twitter.com/IoTwAR9Av0 — Sr. Barbas®🖤🇪🇸 (@BarbaLight) December 28, 2025