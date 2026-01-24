Feijóo sobre los descarrilamientos: Sánchez y su Gobierno son el caos

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, arremetió este viernes contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante una rueda de prensa que no dejó títere con cabeza. A raíz de los descarrilamientos en Adamuz (Córdoba, 45 muertos) y Gelida (Barcelona, un maquinista fallecido), el gallego describió un panorama sombrío: un Ejecutivo «desaparecido», colapsado y sembrando caos con sus contradicciones.

Feijóo no se anduvo con rodeos. «El Gobierno no aclara nada, multiplica la inquietud y genera caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden», sentenció. A su entender, el duelo no justifica la opacidad, y Sánchez lleva cinco días sin ofrecer explicaciones sobre lo sucedido. «¿Quién está al mando?», cuestionó retóricamente, mientras recordaba que el Ejecutivo actúa «tarde y mal». Para cerrar su intervención, lanzó su frase más contundente: «El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación».

Los antecedentes son preocupantes.

En Adamuz, un Alvia se salió de los rieles a pesar de los avisos previos de los maquinistas sobre el tramo.

En Gelida, un muro colapsó debido a lluvias intensas, causando la muerte del conductor en prácticas. Feijóo ligó estos incidentes a un patrón alarmante: los descarrilamientos se han triplicado desde 2018, junto con fallos en servicios públicos como el apagón de abril y quejas desatendidas por parte de los maquinistas.

Feijóo ve todo esto como un «síntoma general» de una mala gestión, no como mero azar. Según él, el Gobierno pasó de negar problemas a reaccionar tarde y mal, como las rebajas de velocidad tardías y que, además, son una admisión de culpa.

Preguntas sin respuesta

Feijóo presentó una batería de veinte preguntas al Ejecutivo, exigiendo claridad:

¿Por qué el centro de control perdió el rastro del Alvia en Adamuz ?

? ¿Qué sucede con el informe que indica rotura de vía?

¿Se ignoraron sensores que detectaron anomalías en trenes anteriores?

¿Por qué no se limitó la velocidad en agosto de 2025, a pesar de las solicitudes de los maquinistas?

Criticó duramente al ministro Óscar Puente, quien «increpa a ciudadanos» mientras desatiende avisos cruciales. En Gelida, acusó de frivolidad culpar a la Generalitat cuando es Adif quien gestiona la infraestructura. Los maquinistas, que están en huelga desde el 9 de febrero, merecen una «conversación leal», no el trato «inapropiado» que reciben actualmente.

Consecuencias en el horizonte

Este cruce llega en plena borrasca Ingrid, lo que complica aún más la situación vial. La DGT reporta decenas de carreteras afectadas: 65 el viernes y hasta 139 el sábado, con cortes en la A-6, A-52 y puertos nevados. Miles de camiones atrapados generan alertas sobre posibles desabastecimientos en supermercados.

El PP considera que estos hechos minan la confianza en Sánchez, ya debilitado por escándalos relacionados con corrupción. Los ciudadanos, concluye Feijóo, merecen saber si es seguro subir a un tren.

En Adamuz, ese tramo era considerado «seguro» a pesar de averías constantes. Mientras tanto, Puente tuiteaba.