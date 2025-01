Madrid se consolida como referente de la industria audiovisual en 2024

Madrid siguió apostando por el sector audiovisual en 2024, según los datos de Madrid Film Office del Área Delegada de Turismo, que recogen que la ciudad fue escenario de rodaje de 41 películas, 53 series (48 de ficción y cinco docuseries) y más de 430 anuncios de media y gran envergadura. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid tramitó 11.419 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Servicio de Autorizaciones de Rodajes del Área de Medio Ambiente y Movilidad, cifra superior a las 11.133 solicitudes tramitadas en 2023.

Muchos de estos proyectos han contado con el apoyo de Madrid Film Office durante sus fases de preproducción, producción y promoción. Durante 2024, la oficina ofreció asistencia a más 555 proyectos, cifra similar a la del año anterior, lo que demuestra el alto nivel de producción en la ciudad.

Madrid Film Office ofreció 3.853 asistencias específicas en materia de búsqueda de localizaciones, orientación y apoyo en la gestión de permisos de rodaje, coordinación y mediación entre diferentes organismos y empresas tanto públicas como privadas, entre otras actividades. Esto supone un incremento de casi un 18 % respecto a 2023. De los proyectos apoyados en 2024, 62 fueron internacionales y 493 nacionales.

Para la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, “el objetivo es convertir a la capital en un referente global en el sector audiovisual”. Maíllo ha puesto en valor el trabajo realizado en 2024, que ha posicionado a Madrid como un centro de innovación, creatividad y sostenibilidad audiovisual, destacando que “esta industria conecta a Madrid con la cultura y nos proyecta al mundo”.

Madrid, plató de rodajes de cine y series

Los datos de 2024 demuestran que Madrid continúa situándose como un plató privilegiado de rodajes de películas, con 41 títulos identificados, misma cifra que en 2023. Entre ellos, destacan películas tan variadas como Mikaela de Daniel Calparsoro, La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, Pídeme lo que quieras de Lucía Alemany, La deuda de Daniel Guzmán, Todos los lados de la cama de Samantha López Speranza, La sospecha de Sofía de Imanol Uribe, Las delicias del jardín de Fernando Colomo, Un lío de millones de Susan Béjar, Apuntes para una ficción consentida de Ana Serret Ituarte o Ciudad sin sueño de Guillermo García López. Además, este año, sus calles han sido escenario del rodaje del thriller estadounidense The Beast de Renny Harlin, con Samuel L. Jackson como protagonista.

Madrid también se mantiene como un centro destacado de producción de series, con proyectos de producción internacional como la tercera temporada de la serie estadounidense The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC), que ha convertido Madrid en un Londres apocalíptico, la británica Nine Bodies in a Mexican Morgue (BBC y MGM+) o la mexicana Isla Brava (ViX).

Además, la ciudad fue escenario de series tan esperadas y celebradas como Celeste (Movistar Plus+), Superstar (Netflix), Custodia repartida (Disney+), Los años nuevos (Movistar Plus+), Santuario (Atresmedia), La increíble historia de Julia Pastrana (Disney+), Cuando nadie nos ve (Max), La vida breve (Movistar Plus+) o Salvador (Netflix). A estas producciones hay que añadir las nuevas temporadas de Reina roja: loba negra (Prime Video), La chica de la nieve: el juego del alma (Netflix), Machos alfa (Netflix), Respira (Netflix) o Valeria (Netflix).

Por su parte, la ciudad fue escenario en 2024 de más de 430 anuncios de media y gran envergadura, incluyendo las principales marcas de automoción, tecnología, moda y alimentación. Según el VI Estudio sobre el impacto económico de la producción de cine publicitario, Madrid concentró en 2023 el 42 % de los días de rodaje de cine publicitario en España.

Apoyo de Madrid Film Office al sector audiovisual

Durante 2024, Madrid Film Office participó en 15 festivales, mercados y encuentros audiovisuales con el objetivo de potenciar la visibilidad de la ciudad como escenario de rodajes, estimular el desarrollo de proyectos y apoyar a la industria madrileña. Entre ellos destacan citas internacionales como el European Film Market (Festival Internacional de Cine de Berlín), Marché du Film (Festival de Cannes), Ventana Sur (Montevideo) y los Premios Platino (Rivera Maya). A ello se suman citas nacionales como MAFIZ (Festival de Málaga), Shooting Locations Marketplace (Valladolid) e Industry Club (Festival Internacional de Cine de San Sebastián).

La oficina reforzó su apoyo a eventos, espacios de encuentro y foros de industria en Madrid con el fin de fomentar las sinergias entre creadores, productores, empresas y otros agentes del sector. Destaca el patrocinio de la XXV edición de los Premios Iris de la Academia de Televisión, Microsalón AEC 2024, la tercera edición de MIANIMA, la primera edición de ECAM Forum y la cuarta edición del mercado audiovisual Iberseries & Platino Industria, en cuyo marco Madrid Film Office organizó una jornada de encuentro entre productores madrileños y mexicanos. Además, patrocinó el festival de cortometrajes online Notodofilmfest, el laboratorio Next Lab Generation y la iniciativa de matchmaking para proyectos en desarrollo Madrid Hub List.

Datos, sostenibilidad y turismo de pantalla

Durante el año pasado, Madrid Film Office ha desarrollado varias acciones estratégicas como son el fomento de la sostenibilidad en el sector audiovisual, la mejora en la recogida de datos y la promoción del turismo de pantalla en Madrid.

Con respecto a la sostenibilidad, destaca el patrocinio de una herramienta y un protocolo de cálculo de huella de carbono específico para el sector de la animación y los VFx (efectos visuales), desarrollada por Pixel Clúster Madrid, la participación en el Green Film Forum y el apoyo a la segunda edición del Taller de formación en oficios del cine para nuevos profesionales, organizado por la Academia de Cine.

La recogida de datos sobre la actividad y el potencial de Madrid en los diferentes ámbitos del sector audiovisual es una línea de trabajo clave para la oficina, que en 2024 ha patrocinado dos informes relevantes: el VI Estudio sobre el impacto económico de la producción de cine publicitario, de la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP), que cuenta con un análisis específico de Madrid, y el informe ‘El turismo de pantalla en Madrid: aproximación a las claves de un subsegmento de futuro’, realizado en el marco de un proyecto liderado por la Universidad Autónoma y la Universidad Carlos III.

Madrid Film Office también ha reforzado su apuesta por el turismo de pantalla con la publicación del folleto ‘El Madrid de Concha Velasco’, la organización de la primera edición del programa de paseos de verano ‘Madrid desde la pantalla’ y la colaboración con los festivales Madrid Otra Mirada, Open House Madrid y esMADRIDmagazine. Además, ha patrocinado la publicación del libro Madrid desde el cine y del mapa ‘Madrid, chica Almodóvar’, desarrollado en el marco de la exposición del mismo nombre celebrada en Condeduque, y ha apoyado las exposiciones ‘Yvonne Blake. Dressing Spain and Hollywood’ y ‘Madrid, destino de sueños: el cine urbano de Bigas Luna #YoSoyLaJuani’.

La actividad de Madrid Film Office se puede seguir a través de su página web (madridfilmoffice.com) y sus redes sociales, que en 2024 han alcanzado los 25.800 seguidores en LinkedIn y 12.400 en Instagram, situándose como un referente informativo para el sector audiovisual madrileño.