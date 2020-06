Ultimo reto viral: ¿Dónde está el gato?

Cada uno a lo suyo. Y esto va tanto de mascotas como de listos.

Kate Hinds, editora de planificación de la radio neoyorquina WNYC, ha compartido en su cuenta de Twitter un verdadero reto que se ha hecho viral: la foto de su estantería llena de libros con un intruso escondido bajo la pregunta: ¿Dónde está el gato?

Today in find the cat pic.twitter.com/P6soGOv8k1 — Kate Hinds (@katehinds) June 7, 2020

La tarea de encontrar al minino puede resultarle más difícil de lo que parece y a buen seguro pondrá a prueba su capacidad visual.

Si no has conseguido dar con el felino, no te preocupes: la patita que lo delata apenas se nota a simple vista, pues el camuflaje es la capacidad innata de los gatos, que saben esconderse cuando lo necesitan.

Aquí tienes la solución sobre el paradero del ‘bello durmiente’.