Mercado Laboral: Google dice que «lo peor está por venir» respecto a la tasa de paro

La herramientas tecnológicas cada vez más se convierten en grandes aliados en cualquier aspecto de nuestras vidas.

A este respecto, Google se ha convertido en un gran aliado para analizar datos y cifras que nos ayuden a entender casos muy particulares de nuestra sociedad.

Tal es el caso del desempleo, que tras el paso del coronavirus nos ha cambiado la vida a todos y por ende, las dinámicas sociales, económicas y políticas.

Según las últimas tendencias de búsquedas de los usuarios, parece que el miedo a ser despedido está resurgiendo. Este tipo de búsquedas en escenarios similares en el pasado han desembocado en un incremento de la tasa de paro meses después.

La tasa de paro es el indicador más usado para conocer el estado de un mercado laboral. No obstante, al igual que ocurre con los datos de PIB, el paro no siempre refleja la salud del empleo en tiempo real, mucho menos lo que sucederá en el futuro y ni siquiera ofrece toda la información sobre el mercado laboral (por ejemplo los trabajadores en procesos de Erte no aparecen como parados aunque no estén trabajando ni una hora al mes).

En países como EEUU, Canadá o Australia, la tasa de paro se ha elevado con fuerza pero apenas se ha movido en las economías de Europa.

Sin embargo, analizando las horas trabajadas se puede ver un desplome sin precedentes en la historia modera, lo que evidencia que el impacto ha sido mucho más fuerte de lo que dice la cifra oficial de paro.

España tiene la segunda tasa de paro más alta de los países miembros de la OCDE

Un diagnóstico dramático dio a conocer recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Han dicho que en tres meses se han perdido diez años.

En su primer estudio sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral, la institución que dirige Ángel Gurría advierte que España puede salir muy mal parada.

En el conjunto de los países de la OCDE, la tasa de paro podría llegar a superar para finales de este año un 9,4%, lo que supondría un récord histórico, si se piensa que dicha cifra en febrero era de tan sólo el 5,2%, con lo que este año casi se duplicará. “Se ha eliminado todo lo ganado en los últimos diez años en términos de empleo. Hoy hay 19 millones de personas más que buscan trabajo”, advirtió Stefano Scarpetta, autor del estudio.

El desplome del PIB, sería otra de las consecuencias, (que llegaría en el caso extremo a superar el 14%) , los cálculos de sus analistas indican que la tasa de paro subirá desde el entorno del 14% de cierre de 2019 al 19,2% a finales de este año, en el escenario de base pero que podría dispararse al 20,1% en el caso de un segundo brote.En el mes de mayo, el desempleo en España era el segundo más alto de los países de la OCDE, solo superado por Colombia, al rozar el 15% de su población activa.

Es así como pandemia del covid-19 ha generado en una caída excepcionalmente marcada de la actividad y el empleo.

«Las horas trabajadas han caído hasta 10 veces en comparación con los primeros primeros meses de la crisis financiera de 2008». La cuestión ahora es cómo va absorber el mercado laboral a todas esas personas que no están trabajando o han visto reducida su jornada.

Sin embargo, tanto la OCDE como otros especialistas aseguran que la tasa de paro no está mostrando la realidad de un mercado laboral que podría destruir mucho más empleo en los próximos meses.

Los expertos coinciden en que lo peor aún podría estar por venir para el mercado laboral.

La tasa de desempleo del conjunto de la OCDE, que era de apenas el 5% en febrero antes de que se dejara sentir el primer impacto de las medidas de restricción para evitar los contagios por coronavirus, ha aumentado hasta el 8,4% en mayo, una décima por encima del pico que se registró durante la anterior crisis financiera global de 2008-2009.

Qué dice Google

Las tendencias de Google dejan ver la realidad. Es así como Tamara Basic y Tomas Dvorak, economistas de Oxford Economics, que analizan las perspectivas del mercado laboral a corto plazo para los países del G-7 sugieren que «habrá un aumento de los despidos pronto».

«Analizar las búsquedas de Google Trends sobre prestaciones por desempleo, despidos y demás materia laboral puede ser revelador». Aunque algunos países aún registran ligeros aumentos en las búsquedas de prestaciones por desempleo de Google, en general éstas alcanzaron su punto máximo en marzo y abril y han disminuido significativamente desde entonces.

Sin embargo, aunque el interés de búsqueda de las prestaciones ya alcanzó su punto máximo, el interés por las ofertas de trabajo y del desempleo aún no ha hecho lo mismo», comentan estos analistas.

«Las estadísticas sobre las búsquedas de desempleo en Google y los temas relacionados muestran una fuerte correlación con las estadísticas oficiales sobre desempleo, y mejor aún, las cifras de búsqueda de Google se anticipan a la tasa de paro oficial unos meses. El aumento actual de las búsquedas relacionadas con el desempleo en España, por ejemplo, apunta a un fuerte aumento probable de la tasa de paro en los próximos meses. Lo mismo ocurre con Francia, Italia y Japón..», aseguran los economistas de Oxford Economics.

Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad de la Abogacía, cree que en caso concreto de España «el desempleo subirá hasta al menos un 18% en el mejor escenario y casi un 24% en el peor, a finales del año en curso».

Por ello, el experto advierte que «la recuperación del empleo puede ser muy lenta y la tasa de paro puede estabilizarse en niveles por encima de los actuales durante los próximos años» en caso de que no se tomen medidas eficientes de protección al empleo, como ayudas a las empresas, crédito y liquidez suficiente para el desarrollo de los negocios.