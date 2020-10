El épico troleo de Xiaomi y Samsung a Apple por lanzar el iPhone 12 sin cargador

Apple generó gran polémica entre sus usuarios tras informar que el iPhone 12 se venderá sin cargador.

Si bien la ausencia de auriculares ya no sorprende a nadie desde hace varios años, la falta de un accesorio tan vital como un cargador fue aprovechado por la competencia para trolear al gigante tecnológico.

Los gigantes asiáticos recurren a las redes sociales para burlarse de la decisión de Apple de retirar el dispositivo de carga del embalaje de sus teléfonos inteligentes.

La empresa china Xiaomi ha compartido sarcásticos tuits, tanto en su perfil principal como en las cuentas española y británica. «Buenos días, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente, solo era una pesadilla».

La cuenta principal publicó un mensaje más conciso, aunque no menos punzante que reza: «No se preocupen, no dejamos nada fuera de la caja con el Mi 10T Pro», y que viene acompañado con un video de su desembalaje, en el que lo primero que aparece al abrir la caja es el cargador.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020