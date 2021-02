WhatsApp logra solventar un error que ponía fecha de 1970 a las llamadas de voz

Una llamada de WhatsApp podía ser un verdadero viaje en el tiempo.

La compañía ha solucionado un fallo técnico de su aplicación que ha afectado a algunos de sus usuarios a quienes ciertas llamadas de voz perdidas les han aparecido con la fecha del 1 de enero del año 1970.

El fallo de WhatsApp comenzó a afectar a usuarios de WhatsApp a finales del pasado mes de enero, como ha dejado constancia a través de Twitter la periodista de la BBC Stephanie Hegarty,

Hegarty y otros usuarios han compartido en redes sociales capturas que muestran la aparición de registros de llamadas de voz perdidas en chats individuales con fecha del 1 de enero de 1970. Después de esta llamada, el resto de mensajes volvían a la fecha correcta.

Los usuarios comenzaron a denunciar este problema hace semanas pero se han mantenido hasta la actualidad, y este domingo aún había usuarios que reportaban haber recibido llamadas de voz perdidas del 1 de enero de 1970, como es el caso de Marc Otiora.

WhatsApp ha asegurado que se trata de un «fallo inofensivo en cómo se calculaba la fecha en llamadas perdidas sin conexión», y ha hecho énfasis en que ha afectado especialmente a usuarios que recibían llamadas de voz mientras no estaban conectados, como ha informado la compañía en un comunicado.

El problema de la aparición de fechas de 1970 en WhatsApp se debe al uso del sistema operativo UNIX, un sistema «que usan muchas organizaciones» según la compañía. UNIX fue creado en el año 1969, lo que explica la fecha mostrada a los usuarios.

El error ya se ha solucionado en la última actualización de WhatsApp, como ha confirmado la compañía.

Este fallo ya se produjo en el año 2015 entre algunos usuarios de la red social Facebook, que veían la fecha de las publicaciones de su ‘feed’ cambiada a enero de 1970, como recoge el portal The News.

Turns out @joetidy ‘s wife got the same call. Who is calling us from the past??? @fbnewsroom ???

— Stephanie Hegarty (@stephhegarty) January 22, 2021