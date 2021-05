Twitter prepara el lanzamiento de ‘blue’, la suscripción de pago por 3 dólares al mes

Twitter está afinando los últimos detalles para el lanzamiento de ‘blue’, la suscripción de pago para sus usuarios.

La nueva versión, que tiene un precio de 2,99 dólares al mes, hará posible acceder a varias funciones exclusivas como las colecciones y deshacer tuits.

Entre las características de pago de Twitter Blue se encuentra la opción de deshacer el envío de tuits, una ventana de tiempo durante la cual el usuario puede eliminar un tuit tras su publicación, como ya había descubierto anteriormente la desarrolladora inversa Jane Manchun Wong en el código de la app de Twitter.

Además del nombre Twitter Blue, Wong ha advertido ahora otras nuevas funciones exclusivas de la versión de pago de Twitter, como las ‘colecciones’, con las que los usuarios pueden guardar y organizar sus tuits favoritos para leer más tarde.

Twitter prepara diferentes suscripciones de pago, que permitirían el acceso a diferentes características, y Twitter Blue tiene un precio provisional de 2,99 dólares al mes.

Asimismo, en otras versiones de pago de Twitter, los usuarios del servicio podrían acceder a funciones como Scroll, una plataforma comprada recientemente por Twitter que permite leer y organizar contenido como noticias sin publicidad ni otras distracciones a través de acuerdos con los editores.

Scroll ya había adelantado cuando se formalizó su adquisición por parte de Twitter quer su servicio pasaría a estar «integrado en una suscripción más amplia de Twitter«, como afirmó su CEO, Tony Haile.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021