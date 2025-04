Los 10 mejores videojuegos de la última década

Si alguien nos hubiera dicho en 2015 que acabaríamos escalando montañas con Link, cabalgando por el salvaje oeste con Arthur Morgan o sobreviviendo a la pandemia más terrorífica junto a Ellie y Joel, probablemente habríamos pedido un descanso para asimilarlo.

Los últimos diez años en la industria del videojuego han sido una montaña rusa de innovación, nostalgia y emociones fuertes.

Las tendencias han ido y venido —el auge de los mundos abiertos, la consolidación de los juegos como servicio, los indies revolucionando géneros—, pero lo que nunca ha cambiado es la capacidad del sector para sorprender y emocionar a millones de jugadores.

En este ranking analizamos los diez títulos más importantes, ambiciosos e influyentes de la última década. No solo han vendido millones de copias o acumulado premios; también han definido cómo jugamos, cómo contamos historias y cómo imaginamos el futuro del entretenimiento digital.

Las discusiones sobre qué juegos merecen entrar en este top pueden ser tan encendidas como una partida multijugador a vida o muerte.

Sin embargo, algunos títulos brillan con luz propia por su impacto, su excelencia técnica y narrativa o su capacidad para reinventar géneros completos. Veamos quiénes se llevan la gloria en este repaso imprescindible:

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Nintendo rompió su propio molde con este título revolucionario. Un mundo abierto tan libre como desafiante que ha redefinido el género y servido de inspiración para decenas de aventuras posteriores. Su secuela, Tears of the Kingdom, ha continuado la senda marcada, pero fue Breath of the Wild quien puso las reglas del juego.

2. Red Dead Redemption 2 (2018)

Rockstar Games no solo recreó el Lejano Oeste; lo hizo más vivo y realista que nunca. La historia de Arthur Morgan es ya leyenda y su mundo abierto marca un antes y un después en narrativa interactiva y realismo ambiental.

3. The Last of Us Part II (2020)

Naughty Dog alcanzó nuevas cotas narrativas con esta secuela valiente e intensa. Personajes memorables, dilemas morales y un apartado técnico que roza el fotorrealismo convierten a este título en referencia absoluta del género.

4. Elden Ring (2022)

Cuando FromSoftware decidió unir fuerzas con George R.R. Martin, el resultado fue una obra maestra de mundo abierto donde cada rincón invita a explorar y cada combate es un reto memorable. Su expansión Shadow of the Erdtree ha mantenido viva la llama hasta nuestros días.

5. Grand Theft Auto V (versión PC/next-gen) (2015-2021)

Pese a estrenarse originalmente en 2013, la llegada definitiva de GTA V a PC y consolas de nueva generación supuso una explosión global sin precedentes: más de 215 millones de copias vendidas lo avalan como fenómeno cultural y social.

6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023)

La esperadísima secuela no solo cumplió expectativas: las superó con creces al expandir Hyrule verticalmente e introducir mecánicas innovadoras de construcción y exploración. Un prodigio técnico y creativo que ya supera los 15 millones de copias vendidas.

7. Cyberpunk 2077 (versión parcheada) (2020-2023)

Pocos lanzamientos tan polémicos como el de CD Projekt RED; sin embargo, tras años de actualizaciones, Cyberpunk 2077 se ha ganado un lugar entre los grandes por su universo vibrante, narrativa adulta y gráficos punteros cuando todo funciona como debe.

8. Resident Evil 2 Remake (2019)

Capcom demostró cómo se reinventa un clásico: terror puro modernizado con mecánicas actuales, ambientación opresiva y una rejugabilidad altísima. El survival horror nunca había lucido tan bien ni había sido tan disfrutable.

9. It Takes Two (2021)

El GOTY sorpresa demostró que aún hay espacio para experiencias cooperativas originales y emocionantes. Hazelight creó un plataformas que es puro ingenio, humor y emoción compartida: ideal para jugar en pareja o con amigos.

10. Alan Wake II (2023)

Remedy tardó más de una década en traer esta secuela pero la espera mereció la pena: suspense psicológico llevado al extremo, narrativa dual absorbente y un apartado visual sobresaliente lo colocan entre lo mejor del género thriller/survival horror.

¿Qué hace inolvidable a estos juegos?

Detrás del éxito hay factores clave:

Innovación jugable: Ya sea por mundos abiertos redefinidos o mecánicas cooperativas revolucionarias.

Ya sea por mundos abiertos redefinidos o mecánicas cooperativas revolucionarias. Narrativa inmersiva: Historias adultas, profundas o emocionalmente potentes.

Historias adultas, profundas o emocionalmente potentes. Apartado técnico: Gráficos punteros, animaciones realistas o universos creíbles.

Gráficos punteros, animaciones realistas o universos creíbles. Impacto social/cultural: Desde memes virales hasta comunidades activas durante años.

Desde memes virales hasta comunidades activas durante años. Ventas millonarias: Algunos títulos han batido récords históricos.

Tabla comparativa: Aspectos destacados

Juego Año Género Ventas estimadas Innovación principal The Legend of Zelda: BOTW 2017 Mundo abierto +30 millones Libertad total en exploración Red Dead Redemption 2 2018 Aventura/Acción +60 millones Narrativa cinematográfica The Last of Us Part II 2020 Acción/Aventura +10 millones Drama adulto e inmersivo Elden Ring 2022 RPG/Mundo abierto +25 millones Mundo abierto Soulslike Grand Theft Auto V 2015-21 Acción/Sandbox +215 millones Online masivo; universo persistente Zelda: Tears of the Kingdom 2023 Mundo abierto +15 millones Construcción creativa Cyberpunk 2077 2020-23 RPG/Sci-fi +25 millones Narrativa ramificada Resident Evil 2 Remake 2019 Survival Horror +12 millones Terror clásico modernizado It Takes Two 2021 Plataformas coop +10 millones Cooperativo puro e ingenioso Alan Wake II 2023 Thriller/Horror — Narrativa dual

Más allá del podio: tendencias que marcan el futuro

La década ha visto cómo los juegos independientes ganaban peso (Inside, Shovel Knight), cómo plataformas legendarias volvían renovadas (Rayman Legends, Donkey Kong Country: Tropical Freeze), o cómo franquicias deportivas mantenían sus cifras año tras año gracias al tirón competitivo global (EA Sports FC). Incluso propuestas como Hogwarts Legacy han demostrado que los universos licenciados aún pueden arrasar si se hacen bien.

El futuro promete aún más mundos imposibles, historias inolvidables… ¡y discusiones eternas sobre cuál es realmente el mejor juego! Por ahora, este ranking sirve como brújula imprescindible para entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué jugar sigue siendo —más que nunca— una forma única de vivir mil vidas sin salir de casa.