Trump da un ultimátum a Sánchez: el Gobierno Frankenstein tiene hasta final de mes para rescindir los contratos con Huawei

De espías va la cosa.

La relación entre España y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la entrada del país en la OTAN.

El presidente Donald Trump ha lanzado un ultimátum inédito al gobierno de Pedro Sánchez: si antes de que acabe el mes no rescinde los contratos con Huawei, Washington recortará drásticamente el flujo de inteligencia compartida, esencial para la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y las amenazas cibernéticas.

El desencadenante ha sido la adjudicación por parte del Ministerio del Interior español de un contrato valorado en 12,3 millones de euros a la empresa china para suministrar servidores y servicios de consultoría, con el objetivo de gestionar y almacenar las escuchas judiciales en España.

Una decisión que ha encendido todas las alarmas en la capital estadounidense y en las principales cancillerías europeas.

La inquietud no es nueva. Estados Unidos lleva años promoviendo el veto a Huawei en infraestructuras críticas, argumentando riesgos de espionaje y filtración de datos sensibles al Partido Comunista Chino.

En el caso español, la preocupación se agrava por tratarse de información judicial y de inteligencia altamente estratégica.

Espionaje, presión diplomática y advertencia europea

La Directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal sobre los contratos entre España y Huawei. En una carta a las autoridades españolas advierte que, de mantenerse los acuerdos, la cooperación en materia de inteligencia podría reducirse a mínimos históricos, afectando la seguridad de las operaciones conjuntas de la OTAN y el acceso a información sobre amenazas internacionales.

La presión no solo llega de Washington. La Comisión Europea ha insistido en la necesidad de excluir a Huawei del núcleo de las redes 5G y de cualquier infraestructura sensible, subrayando el riesgo de que la compañía actúe como brazo tecnológico del gobierno chino.

Para añadir picante al asunto, la embajada china en Madrid ha denunciado el “bullying” de EEUU y defiende que Huawei cumple con todas las leyes españolas, acusando a Washington de difamar y restringir injustamente la competencia china. Un tira y afloja geopolítico con España como inesperado campo de batalla.

Un contrato polémico, la seguridad nacional y los aliados en pie de guerra

El contrato con Huawei implica que la empresa tendrá acceso al almacenamiento y gestión de las escuchas telefónicas judicialmente autorizadas, un material sensible que manejan tanto las fuerzas de seguridad como los servicios de inteligencia españoles. El Ministerio del Interior defiende que la adjudicación cumple con la legislación vigente y que la oferta de Huawei fue la más económica, pero la ausencia de cláusulas específicas de seguridad ha generado serias dudas entre los expertos en ciberseguridad y los aliados occidentales.

La cuestión va mucho más allá del precio: el acceso de una empresa bajo control chino a datos judiciales y de inteligencia preocupa enormemente a los responsables de seguridad de Estados Unidos y Europa. Temen que, conforme a la ley de inteligencia china, Huawei pueda verse obligada a facilitar cualquier información que el Partido Comunista considere relevante para sus intereses.

Negocios, lobbies y el PSOE en la diana

El escándalo ha salpicado de lleno a figuras históricas del socialismo español. El Partido Popular ha exigido explicaciones inmediatas al Ejecutivo de Sánchez, señalando la posible implicación de José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco (alias “Pepiño”), vinculados al lobby Acento, que habría jugado un papel clave en la estrategia de Huawei en España.

No solo eso: Zapatero presionó a Telefónica para que abriese el 5G a la empresa china y, según diversas investigaciones, tanto él como su entorno han actuado de puente entre intereses empresariales chinos y el Gobierno español. Además, la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero llegó a trabajar para Huawei en España, mientras el exjefe de seguridad de Zapatero en Moncloa figura ahora en la nómina de la tecnológica china.

El Gate Center, think tank impulsado por Zapatero y financiado por empresarios chinos, también se ha convertido en objeto de atención del CNI, en un contexto donde las relaciones entre el PSOE y el régimen de Pekín generan inquietud entre los servicios de inteligencia españoles y sus socios internacionales.

El Gobierno responde: legalidad, precio y… silencio

El Ejecutivo de Sánchez justifica la adjudicación a Huawei por criterios estrictamente económicos y de legalidad: la oferta era la más barata y cumplía la normativa vigente. Sin embargo, el hermetismo sobre las medidas de seguridad aplicadas y la falta de respuesta de instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad no han hecho más que aumentar la desconfianza pública.

Entre tanto, la diplomacia española intenta capear el temporal. La reciente visita de Sánchez a Pekín para reforzar la relación bilateral con China y la apertura de España a inversiones en sectores estratégicos, como vehículos eléctricos y energías renovables, han irritado aún más a Washington y Bruselas, que ven en estos movimientos un alejamiento de la línea dura adoptada por otros socios europeos frente a la tecnología china.

El calendario aprieta y la cooperación pende de un hilo

El ultimátum de Trump marca un punto de inflexión. Si el Gobierno español no rompe con Huawei antes de fin de mes, Estados Unidos limitará el intercambio de inteligencia clave para la seguridad de España y Europa. Esto impactaría directamente en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la protección de las bases militares compartidas en territorio español, en un momento en el que la cooperación internacional es más crucial que nunca.

La decisión de Sánchez será observada al milímetro por Washington, Bruselas y Pekín. Mientras tanto, la polémica sobre los lazos del PSOE con Huawei y el papel de figuras como Zapatero y Pepiño Blanco añade un toque de culebrón político a una crisis geopolítica de primer orden. En estos tiempos, el espionaje ya no lleva gabardina: ahora se llama “servidores en la nube” y “consultoría tecnológica”. El suspense continúa, y en esta serie, el próximo capítulo puede cambiar el guion de la seguridad occidental.