OpenAI apuesta por la independencia: chips de IA propios junto a Broadcom a partir de 2026

El mundo de la inteligencia artificial está a punto de vivir un giro inesperado. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha decidido dejar de ser solo cliente y pasar a ser fabricante: a partir de 2026, contará con sus propios chips de IA, desarrollados en colaboración con Broadcom. Esta noticia, adelantada por el Financial Times y confirmada por varias fuentes de referencia, marca un antes y un después en la estrategia de OpenAI y en el equilibrio de fuerzas del sector de los semiconductores.

La decisión no es casual. OpenAI consume actualmente una cantidad ingente de hardware para alimentar modelos como GPT-4, y la dependencia de los chips de Nvidia se había convertido en un cuello de botella. Sam Altman, CEO de OpenAI, ya anticipaba a mediados de 2025 que la compañía superaría el millón de GPUs online antes de fin de año. Pero la escasez de chips, el aumento de la demanda global y la competencia feroz han llevado a OpenAI a buscar su propia vía: fabricar procesadores a medida para uso interno.

¿Por qué chips propios? Tecnología, negocio y autonomía

La alianza con Broadcom no es solo un ejercicio de poder tecnológico. Responde también a una lógica empresarial: quien controla el hardware, controla la velocidad de avance de sus sistemas de IA y reduce riesgos asociados a la cadena de suministro. El acuerdo, valorado en unos 10.000 millones de dólares, sitúa a OpenAI en la misma liga que Google, Meta y Amazon, gigantes que ya apuestan por el diseño de chips propios para optimizar sus centros de datos y servicios en la nube.

Las claves de esta jugada son varias:

Reducción de dependencia : OpenAI disminuirá su exposición a posibles cuellos de botella provocados por la altísima demanda de chips Nvidia, que domina el sector de las GPU para IA.

: OpenAI disminuirá su exposición a posibles cuellos de botella provocados por la altísima demanda de chips Nvidia, que domina el sector de las GPU para IA. Optimización de costes y rendimiento : Los nuevos chips estarán diseñados específicamente para tareas de inferencia (ejecución de modelos ya entrenados), lo que permite un uso más eficiente y económico que las soluciones genéricas.

: Los nuevos chips estarán diseñados específicamente para tareas de inferencia (ejecución de modelos ya entrenados), lo que permite un uso más eficiente y económico que las soluciones genéricas. Ventaja competitiva : Controlar el hardware facilita ajustar el desarrollo de nuevos modelos y servicios a las necesidades reales de la empresa, acelerando el despliegue de mejoras.

: Controlar el hardware facilita ajustar el desarrollo de nuevos modelos y servicios a las necesidades reales de la empresa, acelerando el despliegue de mejoras. Capacidad de escalado: La posibilidad de duplicar su clúster de computación, como ha prometido Altman, será crucial para seguir el ritmo de avances en IA generativa y mantener su liderazgo.

Broadcom, la nueva estrella del ecosistema de chips de IA

Para Broadcom, este acuerdo es un impulso notable. Sus ingresos por chips de IA han crecido un 63% en el último trimestre, y la previsión para 2026 es superar los 6.000 millones de dólares solo en este segmento. El pedido de OpenAI ha disparado las expectativas: la acción de Broadcom subió casi un 5% tras anunciarse el acuerdo y su cartera de pedidos ya supera los 110.000 millones de dólares, con una previsión de crecimiento incluso más rápida que la de Nvidia para 2026.

El sector observa con atención. Broadcom no es nueva en este terreno: ya diseña chips para Google (TPU) y colabora con Meta en el desarrollo de aceleradores MTIA. Ahora suma a OpenAI como un cliente estratégico, consolidando su posición como socio clave para quienes buscan hardware a medida para IA a gran escala.

Un cambio de paradigma: ¿qué supone para ChatGPT y el ecosistema de la IA?

Este movimiento va mucho más allá de una simple cuestión de suministro. Implica un cambio de paradigma en el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial:

Aceleración de avances en IA : Al disponer de chips adaptados a sus necesidades, OpenAI podrá experimentar e iterar modelos con mayor rapidez. Esto podría traducirse en versiones más potentes y eficientes de ChatGPT y otras herramientas.

: Al disponer de chips adaptados a sus necesidades, OpenAI podrá experimentar e iterar modelos con mayor rapidez. Esto podría traducirse en versiones más potentes y eficientes de ChatGPT y otras herramientas. Influencia sobre el ecosistema : Si la apuesta resulta exitosa, otras empresas seguirán el ejemplo, democratizando el acceso a hardware especializado y reduciendo el dominio de Nvidia, que hasta ahora imponía precios y ritmos a todo el sector.

: Si la apuesta resulta exitosa, otras empresas seguirán el ejemplo, democratizando el acceso a hardware especializado y reduciendo el dominio de Nvidia, que hasta ahora imponía precios y ritmos a todo el sector. Impacto en los data centers : La integración de hardware propio permitirá a OpenAI optimizar el consumo energético y la densidad de cálculo en sus centros de datos, clave para la sostenibilidad económica y ecológica de la IA a gran escala.

: La integración de hardware propio permitirá a OpenAI optimizar el consumo energético y la densidad de cálculo en sus centros de datos, clave para la sostenibilidad económica y ecológica de la IA a gran escala. Competencia global: El movimiento refuerza la tendencia de los grandes actores tecnológicos a verticalizarse, desde el diseño hasta la fabricación, y anticipa una batalla cada vez más dura por el control del “cerebro” de la inteligencia artificial.

El negocio de los chips de IA: cifras y tendencias

El mercado de chips de IA vive un auténtico boom. Solo Broadcom espera ingresar 17.400 millones de dólares en el último trimestre de 2025, y su área de semiconductores para IA está en plena expansión. Nvidia, por su parte, sigue liderando en cuota de mercado y ecosistema de software, pero la presión aumenta: la entrada de nuevos jugadores y la apuesta por hardware personalizado podría erosionar su poder de fijación de precios y abrir la puerta a un entorno más competitivo.

Entre las tendencias más relevantes:

Proliferación de chips personalizados : Google, Meta y Amazon ya han desarrollado o co-desarrollan chips específicos para IA, buscando eficiencia y control.

: Google, Meta y Amazon ya han desarrollado o co-desarrollan chips específicos para IA, buscando eficiencia y control. Diversificación de proveedores : Empresas como MediaTek se incorporan como alternativas para el diseño y fabricación, mientras TSMC sigue siendo el gran referente en la producción a gran escala.

: Empresas como MediaTek se incorporan como alternativas para el diseño y fabricación, mientras TSMC sigue siendo el gran referente en la producción a gran escala. Apuesta por la eficiencia: La reducción del consumo energético y la mejora de la capacidad de cómputo por vatio se convierten en prioridades absolutas, tanto por motivos económicos como de sostenibilidad.

¿Qué veremos en 2026? Expectativas y retos

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, el futuro del hardware de inteligencia artificial se juega en los laboratorios y fábricas de empresas como OpenAI y Broadcom. Si todo sale según lo previsto, los primeros chips estarán funcionando en los data centers de OpenAI a principios de 2026, sirviendo de motor para la próxima generación de modelos de IA.

El reto será doble: validar que estos chips cumplen con las expectativas de rendimiento y fiabilidad, y demostrar que la apuesta por la autonomía tecnológica es viable frente a la robusta oferta de Nvidia y AMD. El sector tecnológico, los mercados y los usuarios seguirán cada paso con lupa. Si el movimiento tiene éxito, podría cambiar las reglas del juego y acelerar una nueva ola de innovación en inteligencia artificial.

Mientras tanto, en YouTube ya proliferan los vídeos explicativos y “shorts” que analizan el impacto de este anuncio en menos de 60 segundos. Porque, en el fondo, el pulso por el futuro de la IA se juega tanto en los laboratorios como en la batalla por la atención digital.

En resumen, la decisión de OpenAI de fabricar sus propios chips junto a Broadcom es la confirmación de que el hardware vuelve al primer plano de la revolución tecnológica. Si la inteligencia artificial es el motor del cambio, el silicio vuelve a ser el combustible imprescindible.